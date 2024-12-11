Челоянц о словах Макгиди про премиальные: «Я им что, кассир? Эйден – хороший парень, но и хороший выдумщик. Никаких сумок никогда не было, мог зайти в раздевалку и сказать – лично обещаю премию »

Джеван Челоянц опроверг слова Эйдена Макгиди о выплате премиальных в «Спартаке».

Ранее экс-игрок красно-белых рассказал, как бывший член совета директоров «Спартака » Джеван Челоянц приходил в раздевалку команды с сумкой, набитой деньгами после побед над «Зенитом» и «Локомотивом». Макгиди играл за московский клуб с августа 2010-го по январь 2014 года.

«Половину придумал. Какие сумки? Я им что, кассир? Я мог зайти в раздевалку и сказать – обещаю от себя премию лично.

Шел в свой банк, снимал со своего счета деньги и отдавал игрокам. Никаких сумок никогда не было.

Эйден – хороший парень, хороший футболист, но и хороший выдумщик», – заявил Челоянц.

Макгиди о «Спартаке»: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку на стол, Комбаровы стали делить премиальные. Федун заходил в раздевалку с шестью-семью охранниками в камуфляже, уверен – с автоматами»