Мостовой об аренде Соболева: «Зачем? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами из года в год. Какая разница, выйдешь на замену или нет?»

Александр Мостовой оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените».

27-летний нападающий не имеет результативных действий в 11 матчах Мир РПЛ за «Зенит ».

– Соболева теперь ждет аренда?

– Да нет, зачем? А что в «Зените»? Он же подписал контракт, какая аренда? Почему он не должен там остаться?

– Соболев не всегда попадает в состав.

– Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами.

Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? Выйдешь на замену, не выйдешь.

Он же знал, куда он шел, правильно? Знал, что там 4-5 нападающих, – сказал бывший игрок «Спартака» Мостовой .