Мостовой об аренде Соболева: «Зачем? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами из года в год. Какая разница, выйдешь на замену или нет?»
Александр Мостовой оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените».
27-летний нападающий не имеет результативных действий в 11 матчах Мир РПЛ за «Зенит».
– Соболева теперь ждет аренда?
– Да нет, зачем? А что в «Зените»? Он же подписал контракт, какая аренда? Почему он не должен там остаться?
– Соболев не всегда попадает в состав.
– Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами.
Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? Выйдешь на замену, не выйдешь.
Он же знал, куда он шел, правильно? Знал, что там 4-5 нападающих, – сказал бывший игрок «Спартака» Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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