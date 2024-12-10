  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дуглас Сантос о Соболеве: «Хороший футболист с российским паспортом. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу»
13

Дуглас Сантос о Соболеве: «Хороший футболист с российским паспортом. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу»

Дуглас Сантос высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

27-летний форвард, перешедший в клуб из «Спартака», не отметился результативными действиями в 11 матчах за команду в Мир РПЛ

– Год назад ты признавался, что твой переход в «Спартак» невозможен. А как ты отнесся к трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не было опасений, что «химии» с ним не получится из-за драки двухлетней давности и других эпизодов?

– У каждого свой путь в футболе. Соболев – хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал.

То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

– Многие болельщики «Зенита» не могут простить Соболеву его прошлое в «Спартаке». Как изменить их мнение?

– Это сложный вопрос. Мы знаем, что у активных болельщиков есть своя идеология поддержки и заботы о клубе, и не собираемся вмешиваться. Я думаю, что инициатива должна исходить от двух сторон, не только от Соболева.

И его инициатива в том, чтобы прославлять цвета «Зенита», которые он теперь защищает, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
logoАлександр Соболев
болельщики
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о Соболеве в «Зените»: «Он ушел за чемпионством – команда идет первой. Возможно, отчасти прав. Александр – не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью!»
2225 ноября, 09:34
Орлов о «Зените»: «Мазохисты футбола! За какие заслуги Соболев выходит с первых минут, так играют на первенстве завода или водокачки! Сравните его с Угальде, который забил четыре»
18224 ноября, 08:27
Газизов о Соболеве: «Еще будет радовать болельщиков. Я работал с ним, знаю, какой он человек и футболист»
172 ноября, 18:57
Станислав Черчесов: «Соболев – парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. В сборной пришлось с ним пару собеседований провести. Нет, не в душе»
2119 октября, 08:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бонуччи об Аллегри: «Ситуации не позволяли нам поладить. Когда «Юве» продлил с ним контракт, пошли слухи, что я устроил скандал – клуб сказал, что не должен это комментировать. Не думаю, что сделал что-то не так»
6 минут назад
«Байер» и «Интер» зарубятся в Лиге чемпионов. Ставьте на БЕТСИТИ и получайте крутые призы!
22 минуты назадРеклама
Дуглас Сантос: «Зенит» обязан взять титул, столетие – масштабная дата для клуба, города и всей страны. Конкуренты усиливаются, побеждать сложнее с каждым годом – ценно каждое очко»
1636 минут назад
Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»
842 минуты назад
Соболев запустил 2-часовой стрим по CS на следующий день после поражения от «Акрона»
644 минуты назадИгры
Иличич о «Реале»: «Они могут здорово страдать, но в итоге всегда побеждают – удивительно. Это сильнейший клуб всех времен, никогда не слышал, чтобы кто-то хотел оттуда уйти»
1051 минуту назад
«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться. Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете
4654 минуты назад
«Роналду к нам не приедет, но иностранцы «Спартака» – фантастика. Наш футбол растет с такими легионерами». Вратарь «Пари НН» Медведев о красно-белых
20сегодня, 08:10
«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном»
62сегодня, 07:55
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у «Жироны», «Реал» сыграет с «Аталантой», «Бавария» против «Шахтера», «Байер» примет «Интер»
38сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
ФНЛ запустила новый сайт. На нем есть ссылки на трансляции матчей Первой лиги и Второй лиги А и Б, статистика по текущему и прошлым сезонам
7 минут назадФото
«Краснодар» отдаст 19-летнего Кокшарова в аренду «Пари НН». В форварде заинтересован Гончаренко («РБ Спорт»)
527 минут назад
Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»
сегодня, 08:12
«Аталанта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13сегодня, 07:25
Виктор Гусев о комментаторах: «Должен быть второй человек, анализирующий все. Не судил бы строго. Нынешнее поколение лучше разбирается в зарубежном футболе и многих аспектах игры»
6сегодня, 07:15
«Жирона» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:58
Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые. Игроки занимаются не футболом, а бесконечными тычками. Непонятно, как у нас их готовят»
5сегодня, 06:46
Ибрагимович не хочет быть тренером: «Очень большой труд, надо работать день и ночь. Год в этой роли для меня пошел бы за 10»
7сегодня, 06:34
Семшов о голах Сергеева и Дзюбы в ворота «Зенита»: «Они доказали, что клуб зря расстался с ними, возможно. У них есть желание, старание, заряженность»
9сегодня, 05:45
Григорян о Клаудиньо: «Нет желания, а волевые усилия – не для него. В прошлом сезоне был таким же: потерянным, заставляющим себя работать, а не играть»
7сегодня, 04:40