Дуглас Сантос о Соболеве: «Хороший футболист с российским паспортом. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу»

Дуглас Сантос высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

27-летний форвард, перешедший в клуб из «Спартака», не отметился результативными действиями в 11 матчах за команду в Мир РПЛ .

– Год назад ты признавался, что твой переход в «Спартак» невозможен. А как ты отнесся к трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не было опасений, что «химии» с ним не получится из-за драки двухлетней давности и других эпизодов?

– У каждого свой путь в футболе. Соболев – хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал.

То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

– Многие болельщики «Зенита» не могут простить Соболеву его прошлое в «Спартаке». Как изменить их мнение?

– Это сложный вопрос. Мы знаем, что у активных болельщиков есть своя идеология поддержки и заботы о клубе, и не собираемся вмешиваться. Я думаю, что инициатива должна исходить от двух сторон, не только от Соболева.

И его инициатива в том, чтобы прославлять цвета «Зенита », которые он теперь защищает, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.