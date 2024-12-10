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  • Дмитрий Черышев о 0+0 Соболева в 11 играх за «Зенит» в РПЛ: «Нужно время. Рауль как-то 4 месяца не мог забить в Ла Лиге. И это в «Реале»!»
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Дмитрий Черышев о 0+0 Соболева в 11 играх за «Зенит» в РПЛ: «Нужно время. Рауль как-то 4 месяца не мог забить в Ла Лиге. И это в «Реале»!»

Дмитрий Черышев высказался о результативности Александра Соболева в «Зените».

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 11 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.

«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. Хотя команда создавала ему моменты, у него было много случаев, когда он промахивался, хотя раньше забивал такие моменты. И это в «Реале»!

Бывает такое, что мяч просто не идет в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься – слетишь и сядешь на банку.

Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придет. Придет и раскрепостит его.

Пресса очень давит на него, это негативно сказывается на футболисте. Никто не смотрит, какой объем работы он выполняет», – сказал бывший нападающий сборной России, ныне главный тренер «Шинника».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoШинник
logoПервая лига
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoРауль
logoДмитрий Черышев
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