Дмитрий Черышев о 0+0 Соболева в 11 играх за «Зенит» в РПЛ: «Нужно время. Рауль как-то 4 месяца не мог забить в Ла Лиге. И это в «Реале»!»
27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 11 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.
«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. Хотя команда создавала ему моменты, у него было много случаев, когда он промахивался, хотя раньше забивал такие моменты. И это в «Реале»!
Бывает такое, что мяч просто не идет в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься – слетишь и сядешь на банку.
Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придет. Придет и раскрепостит его.
Пресса очень давит на него, это негативно сказывается на футболисте. Никто не смотрит, какой объем работы он выполняет», – сказал бывший нападающий сборной России, ныне главный тренер «Шинника».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий