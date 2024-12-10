«Соболев в игру «Зенита» не вписывается вообще – от слова «никак». Этим трансфером разрушили игру». Шалимов о форварде

Игорь Шалимов считает, что Александр Соболев не вписывается в игру «Зенита».

27-летний нападающий не совершил ни одного результативного действия в 11 матчах за петербургский клуб в Мир РПЛ .

«В целом у меня четкое впечатление, что Соболев в игру «Зенита » не вписывается вообще – от слова «никак». Вот этим трансфером те, кто его делал, «Зенит» просто разрушил – я имею в виду игру.

«Зенит», когда на поле выходят высокие, надеется на навал, команда уходит от своего футбола. И я бы обратил внимание на то, что не дают качества в таких матчах Артур (он [на матч с «Акроном»] не вышел вообще) и Педро – то есть эти двое футболистов команду не усилили, они могут выдать отдельные фрагменты сезона, но в целом разницу не дают», – сказал бывший тренер «Урала» и «Краснодара».