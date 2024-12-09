  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Соболеве: «Семак говорил, что он нужен для навала, будет полезен в такой игре. Вы сами все видели. Больше ничего говорить не хочу. В таком возрасте футболиста уже не улучшишь»
14

Орлов о Соболеве: «Семак говорил, что он нужен для навала, будет полезен в такой игре. Вы сами все видели. Больше ничего говорить не хочу. В таком возрасте футболиста уже не улучшишь»

Геннадий Орлов высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

27-летний нападающий не совершил ни одного результативного действия в 11 матчах за петербургский клуб в Мир РПЛ

«Я же помню, как Семак обосновывал подписание Соболева. Мол, этот форвард нужен для навала, он будет полезен в такой игре. Я дальше не продолжаю... Вы все видели сами. Больше про Соболева ничего говорить не хочу. В таком возрасте ты футболиста уже не улучшишь. Не хватает мастерства.

Говорят, что он долго не играл и еще набирает форму? А почему он долго не играл? Конфликт в «Спартаке»? Но тогда нужно было поддерживать форму, держать себя в тонусе. Значит, он плохо тренировался. Мне кажется, он вообще не работал. В итоге человек просто-напросто не готов.

Ну, наверное, он еще выйдет на свой прежний уровень. Но подходит ли такой уровень «Зениту»? Вот в чем вопрос... Так что больше даже не хочется разбирать его игру», – сказал футбольный комментатор. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Семак
logoГеннадий Орлов
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак после 1:2 с «Акроном»: «У «Зенита» проблема с реализацией стандартов. Верим, голы придут. Старались все, но не у всех получается так, как нам хотелось бы»
397 декабря, 18:25
Орлов критикует «Зенит»: как это и кого?
465 декабря, 19:10
Орлов про Соболева: «Не помощник «Зениту». Статистика – вещь упрямая: 0 голов, 0 передач. Почему его выпускают раньше, чем Ерохина?»
232 декабря, 16:56
Сергей Семак: «Соболев столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут»
451 декабря, 16:19
Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Игра «Зенита» понравилась, подошли с правильным отношением. Соболев мог четче сыграть при выходе один в один»
1627 ноября, 17:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Судья Кут уволен. Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024
86 минут назад
Ненахов о руке в матче с «Краснодаром»: «Это не пенальти, руки были за спиной. Куда мне их деть? Отрезать если только»
917 минут назад
Попавший в ДТП Антонио выбыл минимум на год. Форвард «Вест Хэма» перенес операцию на ноге
1732 минуты назад
Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» завершились. Вердикт объявят в ближайшие месяцы
3845 минут назад
Винисиус, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем, Кроос, де Брюйне – в символической сборной года от FIFPro
2355 минут назад
Мбаппе о календаре: «Я всегда хочу играть, но у нас нет времени на восстановление, на отдых. В НБА есть четырехмесячный отпуск, а футболисты отдыхают две недели»
50сегодня, 15:15
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему после смены власти в стране. Форму сборной поменяли с красной на зеленую – цвет флага оппозиции
95сегодня, 15:09Фото
2024 год в спорте – каким он был? Вспоминаем главные события и получаем новогодние подарки 🎄
сегодня, 15:00Спецпроект
Луи Саа: «Погба предложат тренироваться с «МЮ», ходят слухи. Он был бы хорошим дополнением к составу – особенный игрок с уникальными качествами»
12сегодня, 14:57
Мусаев о слухах про Сперцяна в «ПСЖ»: «Все тихо. Когда они интересовались Сафоновым, то обратились в клуб – я знал сразу»
7сегодня, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Реала» Бутрагеньо о календаре: «Очень тяжело играть 11 месяцев в среду и воскресенье, чтобы не было проблем с травмами. Но мы должны к этому подготовиться»
2 минуты назад
Сухина вернулся в «Локо» в качестве начальника молодежной команды
220 минут назад
Эстеван стал лучшим молодым игроком и вошел в символическую сборную бразильской лиги. Будущий форвард «Челси» расстроен 2-м местом «Палмейраса»: «В груди осталось пустота»
129 минут назад
Экс-форвард «Зенита» Алберто стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. У него 15 голов за «Коринтианс» в лиге, столько же у Алеррандро. За год Юри забил 31 мяч во всех турнирах
1155 минут назад
У Камбьязо растяжение связок голеностопа. Защитник «Ювентуса» вряд ли сыграет с «Ман Сити»
3сегодня, 13:23
«На Россию через спорт пытаются давить. За Ельцина и Брежнева мне было стыдно, а Путин все делает правильно. Макронов и шольцов не признаю». Ловчев о бане команд РФ
60сегодня, 13:22
Семин о фаворитах РПЛ: «Спартак» наиболее предпочтителен. Но в «Зените» будут перестроения, Семак хорошо знает, как вести подготовку»
15сегодня, 13:10
Ороз о жизни в России на 30 тысяч рублей: «Мне бы хватило. Сам хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее»
18сегодня, 11:45
Орозко покинул «Крылья Советов». Вингер вернулся в «Ланус» после аренды
15сегодня, 10:23
КДК рассмотрит удаление Мусаева за нецензурную брань в матче с «Локо» и поведение Бакаева в игре с «Динамо»
5сегодня, 10:12