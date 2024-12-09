Орлов о Соболеве: «Семак говорил, что он нужен для навала, будет полезен в такой игре. Вы сами все видели. Больше ничего говорить не хочу. В таком возрасте футболиста уже не улучшишь»

Геннадий Орлов высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

27-летний нападающий не совершил ни одного результативного действия в 11 матчах за петербургский клуб в Мир РПЛ .

«Я же помню, как Семак обосновывал подписание Соболева . Мол, этот форвард нужен для навала, он будет полезен в такой игре. Я дальше не продолжаю... Вы все видели сами. Больше про Соболева ничего говорить не хочу. В таком возрасте ты футболиста уже не улучшишь. Не хватает мастерства.

Говорят, что он долго не играл и еще набирает форму? А почему он долго не играл? Конфликт в «Спартаке»? Но тогда нужно было поддерживать форму, держать себя в тонусе. Значит, он плохо тренировался. Мне кажется, он вообще не работал. В итоге человек просто-напросто не готов.

Ну, наверное, он еще выйдет на свой прежний уровень. Но подходит ли такой уровень «Зениту »? Вот в чем вопрос... Так что больше даже не хочется разбирать его игру», – сказал футбольный комментатор.