Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»

Мурад Мусаев назвал странными решения судей в последних играх «Краснодара».

– Какую оценку поставите своей команде за первую часть сезона?

– Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось.

В матчах с «Химками», «Рубином » и «Локомотивом » «Краснодар » был лучше. Там происходили странные вещи – отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности, – сказал главный тренер «быков» Мусаев .

Перед зимней паузой «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.