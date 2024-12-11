Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»
Мурад Мусаев назвал странными решения судей в последних играх «Краснодара».
– Какую оценку поставите своей команде за первую часть сезона?
– Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось.
В матчах с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» «Краснодар» был лучше. Там происходили странные вещи – отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности, – сказал главный тренер «быков» Мусаев.
Перед зимней паузой «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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