Компани о 5:1 с «Шахтером»: «Бавария» доминировала, но всегда можно играть лучше. Мы могли выиграть 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Шахтером».

Мюнхенский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.

Об игре

«Мы сохраняли спокойствие после их быстрого гола. Мы играли лучше соперника еще в первом тайме, хотя это был не лучший наш тайм. Позже мы стали играть лучше.

В целом, мы доминировали. У нас было больше моментов, чем у соперника. Но, конечно, всегда можно играть лучше.

Я думаю, что мы в целом защищались очень хорошо. Но нам все еще нужно расти. Иногда команда может быть уязвимой [для контратак], когда так доминирует. Мы продолжим детально работать над этими моментами.

Но мы могли выиграть со счетом 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру».

О том, хочет ли он, чтобы Мюллер остался на следующий сезон

«Давайте поговорим об этих 90 минутах. Он забил гол благодаря умению, которым обладал на протяжении всей карьеры, – быть в нужном месте в нужное время.

Его энергия, страсть, лидерство — для нас очень важно иметь сочетание опытных и молодых игроков. У него очень важная роль на поле и за его пределами. Но я не буду сейчас говорить о будущем», – сказал Компани .