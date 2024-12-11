Компани о 5:1 с «Шахтером»: «Бавария» доминировала, но всегда можно играть лучше. Мы могли выиграть 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру»
Мюнхенский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.
Об игре
«Мы сохраняли спокойствие после их быстрого гола. Мы играли лучше соперника еще в первом тайме, хотя это был не лучший наш тайм. Позже мы стали играть лучше.
В целом, мы доминировали. У нас было больше моментов, чем у соперника. Но, конечно, всегда можно играть лучше.
Я думаю, что мы в целом защищались очень хорошо. Но нам все еще нужно расти. Иногда команда может быть уязвимой [для контратак], когда так доминирует. Мы продолжим детально работать над этими моментами.
Но мы могли выиграть со счетом 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру».
О том, хочет ли он, чтобы Мюллер остался на следующий сезон
«Давайте поговорим об этих 90 минутах. Он забил гол благодаря умению, которым обладал на протяжении всей карьеры, – быть в нужном месте в нужное время.
Его энергия, страсть, лидерство — для нас очень важно иметь сочетание опытных и молодых игроков. У него очень важная роль на поле и за его пределами. Но я не буду сейчас говорить о будущем», – сказал Компани.
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