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Компани о «Шахтере»: «Они всегда были доминирующей командой, у них интересный состав. Относимся к ним с уважением»

Венсан Компани высказался о предстоящем матче с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Бавария» встретится с украинской командой в 6-м туре общего этапа турнира. Матч состоится 10 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. 

«Шахтер» всегда был командой, которая доминирует. Я вижу эту черту и у нашей команды.

Иногда они что-то меняют в Лиге чемпионов. Состав команды интересный, в нем есть и молодые, и опытные игроки. Я играл против «Шахтера» несколько раз. Мы относимся к ним с уважением. Для нас это важная игра».

О том, что выездной матч пройдет в Германии

«Конечно, это нечто особенное. Мы в Германии, для нас это почти как домашняя игра. Но это и не «Альянц Арена». Надеюсь, завтра мы победим», – сказал главный тренер «Баварии». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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