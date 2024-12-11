Мюллер забил в 16 сезонах ЛЧ – столько же у Роналду и Гиггза. Только у Месси и Бензема больше – 18 сезонов

Томас Мюллер сравнялся с Криштиану Роналду по числу сезонов ЛЧ с голами.

Полузащитник «Баварии» забил свой первый гол в текущем розыгрыше еврокубка – «Шахтеру» в 6-м туре общего этапа (4:1, второй тайм).

Таким образом, Томас Мюллер сумел отличиться в шестнадцати сезонах Лиги чемпионов в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду и Райаном Гиггзом, у которых также по 16 турниров с забитыми мячами.

Только Лионель Месси и Карим Бензема забивали в большем количестве сезонов ЛЧ – 18.