Мюллер забил в 16 сезонах ЛЧ – столько же у Роналду и Гиггза. Только у Месси и Бензема больше – 18 сезонов
Томас Мюллер сравнялся с Криштиану Роналду по числу сезонов ЛЧ с голами.
Полузащитник «Баварии» забил свой первый гол в текущем розыгрыше еврокубка – «Шахтеру» в 6-м туре общего этапа (4:1, второй тайм).
Таким образом, Томас Мюллер сумел отличиться в шестнадцати сезонах Лиги чемпионов в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду и Райаном Гиггзом, у которых также по 16 турниров с забитыми мячами.
Только Лионель Месси и Карим Бензема забивали в большем количестве сезонов ЛЧ – 18.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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