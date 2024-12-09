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Нойер не сыграет до конца года из-за перелома ребра. Об этом сообщил Компани: «Ожидаем его возвращения в январе»

Мануэль Нойер не сыграет до конца года из-за травмы.

Вратарь «Баварии» сломал ребро во время матча с «Байером» в 1/8 финала Кубка Германии (0:1). Об этом сообщил главный тренер команды Венсан Компани перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера». 

«Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Мы ожидаем его возвращения в январе», – сказал бельгийский специалист. 

Помимо игры с «Шахтером», в декабре «Бавария» проведет матчи с «Майнцем» и «РБ Лейпциг» в Бундеслиге. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoБавария
logoМануэль Нойер
logoтравмы
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
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