Нойер не сыграет до конца года из-за перелома ребра. Об этом сообщил Компани: «Ожидаем его возвращения в январе»
Мануэль Нойер не сыграет до конца года из-за травмы.
Вратарь «Баварии» сломал ребро во время матча с «Байером» в 1/8 финала Кубка Германии (0:1). Об этом сообщил главный тренер команды Венсан Компани перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера».
«Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Мы ожидаем его возвращения в январе», – сказал бельгийский специалист.
Помимо игры с «Шахтером», в декабре «Бавария» проведет матчи с «Майнцем» и «РБ Лейпциг» в Бундеслиге.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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