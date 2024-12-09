Нойер не сыграет до конца года из-за перелома ребра. Об этом сообщил Компани: «Ожидаем его возвращения в январе»

Мануэль Нойер не сыграет до конца года из-за травмы.

Вратарь «Баварии» сломал ребро во время матча с «Байером» в 1/8 финала Кубка Германии (0:1). Об этом сообщил главный тренер команды Венсан Компани перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера ».

«Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Мы ожидаем его возвращения в январе», – сказал бельгийский специалист.

Помимо игры с «Шахтером», в декабре «Бавария » проведет матчи с «Майнцем» и «РБ Лейпциг» в Бундеслиге.