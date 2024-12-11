Защитник «Спартака» Чернов: «Всегда можно бороться за чемпионство, и с «Зенитом» в том числе. У нас хороший чемпионат – все могут друг у друга очки отобрать»
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о борьбе за чемпионство.
Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков и отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.
– С таким «Зенитом», который проиграл «Крыльям», можно бороться за чемпионство? Верите, что весной это будет делать «Спартак»?
– Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе. Практика показывает, что у нас достаточно хороший чемпионат – все могут друг у друга очки отобрать.
Вот «Крылья» их обыграли, посмотрим, что сделает в Питере «Акрон» (интервью состоялось за два часа до победы «Акрона» над «Зенитом» – Спортс’‘). У них тоже собраны ребята, которым есть, что доказывать, – сказал Чернов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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