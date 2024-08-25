Чернов не будет осуждать Соболева за переход в «Зенит»: «Это его выбор. Если решил уйти, надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Никита Чернов Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Никита Чернов не будет осуждать Александра Соболева, если он перейдет в «Зенит».

Соболев сейчас отстранен от тренировок с первой командой «Спартака».

– Я вижу по Соболеву все то же, что и в новостях. Он тренируется отдельно от команды. Мы особо с ним не разговаривали.

– Ты будешь осуждать его, если он перейдет в «Зенит»?

– Нет. Это его выбор. Я спокойно к этому отнесусь. Нам надо смотреть на тех, кто есть у нас в команде и кто хочет играть и бьется за команду. Если он решил уйти, то надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты, которые он тут оставил, и двигаться дальше, – сказал защитник «Спартака».

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19 комментариев
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Чернов, кстати, адекватный парень. Интервью все грамотные, рассудительные. Когда он переходил, был настроен скептически. А он и играет нормально, вопросов то нет особых. Спокойно, без провалов, хороший игрок для нашего чемпионата
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+48
Ответ Mozazi
Воспитанник ЦСКА играющий в Спартаке не будет осуждать воспитанника Томска за переход из Спартака в Зенит ..
Он в первую очередь адекватный спортсмен и человек , уже потом воспитанник ЦСКА , а футбол просто его работа
+33
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Воспитанник ЦСКА играющий в Спартаке не будет осуждать воспитанника Томска за переход из Спартака в Зенит ..
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Получается Соболев реально в изгоях раз особо с ним не разговаривают в команде. Сам виноват, что так себя поставил против всех ...
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Ответ Stanislav Orlov
Ну как бы не чернову осуждать, он армеец бывший, хоть и через крылья...
А кого он осуждает? Всё по делу сказал, наоборот: "спасибо за всё хорошее, что сделал". Чернов вообще выглядит очень адекватным человеком в нашем футбольном мире, а это большая редкость.
+10
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+10
Ответ Stanislav Orlov
Ну как бы не чернову осуждать, он армеец бывший, хоть и через крылья...
Ну он и не осуждает. Чернов - молодец, пашет и не трындит. Бэкграунд вообще не принципиален в данном контексте.
+8
-4
+4
Ну как бы не чернову осуждать, он армеец бывший, хоть и через крылья...
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+2
Ответ Groznyi2024
Где новость про Дурова? #freedurov
Уже подали
+2
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+2
Они решили у каждого игрока отдельно спросить за дельфина??😂
+3
-2
+1
Ответ Groznyi2024
Где новость про Дурова? #freedurov
Ты речь заготовил?
+2
-1
+1
Ответ Groznyi2024
Где новость про Дурова? #freedurov
Ну если бы Дурова приняли в Москве, то тут же появилась бы новость "Свободу болельщику Спартака, Зенита, ЦСКА и Динамо Дурову" с соответствующими тегами, а тут пока не знают, что сказать, шаблон не тот
+1
0
+1
Ответ Mozazi
Воспитанник ЦСКА играющий в Спартаке не будет осуждать воспитанника Томска за переход из Спартака в Зенит ..
А Рауль воспитанник Атлетико. Дальше что?
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0
+1
Конечно😏
https://football24.ru/uploads/posts/2022-02/1643983222_cska.jpg
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Ответ msent
Да похер какой он человек. Нас футбол интересует, а эти переходы - проституция
Проституция для кого? Никогда в жизни не менял место работы?
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