Чернов не будет осуждать Соболева за переход в «Зенит»: «Это его выбор. Если решил уйти, надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты»
Никита Чернов не будет осуждать Александра Соболева, если он перейдет в «Зенит».
Соболев сейчас отстранен от тренировок с первой командой «Спартака».
– Я вижу по Соболеву все то же, что и в новостях. Он тренируется отдельно от команды. Мы особо с ним не разговаривали.
– Ты будешь осуждать его, если он перейдет в «Зенит»?
– Нет. Это его выбор. Я спокойно к этому отнесусь. Нам надо смотреть на тех, кто есть у нас в команде и кто хочет играть и бьется за команду. Если он решил уйти, то надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты, которые он тут оставил, и двигаться дальше, – сказал защитник «Спартака».
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