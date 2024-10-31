Игорь Дивеев: «Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». Это просто команда, да, гегемон, сильная, но против них боятся играть, хотя можно»

Игорь Дивеев сравнил принципиальность соперничества со «Спартаком» и «Зенитом».

– Близится дерби. Остается ли матч против «Спартака» принципиальнее «Зенита»?

– Самые важные игры против «Спартака », это московское дерби.

А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной – вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере. Когда играем в Кубке – такая приятная ностальгия...

– «Спартак» и ЦСКА давно не выигрывали чемпионат. Не кажется, что из-за этого дерби становится скучнее?

– Нет, дерби – это дерби. Футбол в таких играх уходит на второй план, ты больше борешься с соперником за эпизоды. Все же любят, когда получаются красивые подкаты, когда ноги летят.

– Но ведь с «Зенитом» тоже в последних играх огонь.

– Такое есть, но мы теперь понимаем, что с ними не надо бояться играть. Да, у них хороший состав, квалифицированные футболисты, они усиливаются каждый год. Но мы уже несколько сезонов показываем, что можем против них играть, можем доминировать по игре. Это же интересно!

– Алан Дзагоев сказал, что у молодых футболистов отсутствует понятие клубного патриотизма. Можешь согласиться?

– Я переходил из «Уфы» в ЦСКА, хотя это другое развитие. Но из ЦСКА в «Спартак»... Это не мое, я этого не понимаю. Есть одна команда, в другую пойти я не могу.

Если бы у меня было предложение из условной «Астон Виллы», я бы перешел. А в России зачем? Ничего не меняется же.

– Прямой переход ты бы не сделал. А если такая же ситуация с поиском игровой практики, как у Никиты Чернова?

– Наверное, я бы вообще никак не сделал. Для меня это невозможно.

– Для тебя возможен переход из ЦСКА в «Зенит»?

– Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». «Зенит» – это просто команда. Да, гегемон, сильная, но против питерцев просто боятся играть. Например, «Спартак» сыграл с ними на 0:0, хотя могли побеждать.

Не считаю, что «Зенит» – команда, против которой невозможно играть, – сказал защитник ЦСКА Дивеев.