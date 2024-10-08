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  • Чернов об уходе Соболева из «Спартака»: «Собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Больше никто его ни о чем не спрашивал. Лезть не надо – уже взрослый мальчик»
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Чернов об уходе Соболева из «Спартака»: «Собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Больше никто его ни о чем не спрашивал. Лезть не надо – уже взрослый мальчик»

Никита Чернов рассказал о том, как Александр Соболев уходил из «Спартака».

27-летний форвард перешел в «Зенит». 

– Ты вошел в капитанский совет клуба. Что вы там решаете?

– Команда может быть чем-то недовольна или чем-то, наоборот, довольна, кто-то из нас подходит к тренеру и доводит до него наше мнение. Иногда подойти и сказать, что у нас что-то не получается, может быть, что-то поменять надо.

– Вопрос Соболева обсуждался на капитанском совете?

– Нет. Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал. Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо – он уже взрослый мальчик. Но видишь, как после его ухода заиграл Манфред Угальде?

– А останься Соболев в «Спартаке», был бы он в порядке?

– Насчет в порядке не знаю, но забивал бы. Иногда он был не совсем в порядке, но все равно забивал. Это его отличительное качество, – сказал защитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБК Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Чернов
logoАлександр Соболев
logoМанфред Угальде
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