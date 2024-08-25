Чернов о титуле «Зенита»: «Рано об этом говорить, они уверенно начали, но потом две ничьих. «Спартак» мог победить, были шансы после удаления – спасал Латышонок»
Никита Чернов подвел итоги после матча «Спартака» против «Зенита» (0:0).
– Рано ли на «Зенит» повесили золотые медали?
– Конечно. Рано об этом говорить, ведь прошло всего шесть туров. Да, они уверенно начали сезон, но потом в итоге дважды сыграли вничью. Посмотрим, как дальше будет играть «Зенит», но нам нужно отталкиваться от своей игры.
– «Зенит» с Глушенковым и без – есть ли разница?
– Я не смотрю матчи «Зенита», поэтому сказать ничего конкретного не могу на эту тему.
– Обидно ли уезжать домой с таким результатом?
– Скажу, что мы могли победить, особенно были хорошие шансы на это после удаления, но «Зенит» спасал Латышонок.
– Феерил ли сегодня Евгений?
– Я бы так не сказал, – заявил защитник «Спартака».