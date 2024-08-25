Чернов о титуле «Зенита»: «Рано об этом говорить, они уверенно начали, но потом две ничьих. «Спартак» мог победить, были шансы после удаления – спасал Латышонок»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Никита Чернов Евгений Латышонок Футбол

Никита Чернов подвел итоги после матча «Спартака» против «Зенита» (0:0).

Рано ли на «Зенит» повесили золотые медали?

– Конечно. Рано об этом говорить, ведь прошло всего шесть туров. Да, они уверенно начали сезон, но потом в итоге дважды сыграли вничью. Посмотрим, как дальше будет играть «Зенит», но нам нужно отталкиваться от своей игры.

«Зенит» с Глушенковым и без – есть ли разница?

– Я не смотрю матчи «Зенита», поэтому сказать ничего конкретного не могу на эту тему.

Обидно ли уезжать домой с таким результатом?

– Скажу, что мы могли победить, особенно были хорошие шансы на это после удаления, но «Зенит» спасал Латышонок.

Феерил ли сегодня Евгений?

– Я бы так не сказал, – заявил защитник «Спартака».

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15 комментариев
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Да уж, Латышонок пока крут.
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Ответ Наталья Ларионова
Спартак, даже играя больше получаса в большинстве, даже при помощи Мешкова, не смог одолеть Зенит.
Вчера всем уже объяснили, что Мешков помогал Зениту.
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Спартак, даже играя больше получаса в большинстве, даже при помощи Мешкова, не смог одолеть Зенит.
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Объективно растут оракулы . Шестой тур . Все же , не после трёх туров себя чемпионами назначают...
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Если честно не ожидал от своей команды ничьи, думал как обычно перегорит. Спасибо Станковичу. Главное чтобы Лукойл не ставил палки как Каррере.
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Ответ Наталья Ларионова
Спартак, даже играя больше получаса в большинстве, даже при помощи Мешкова, не смог одолеть Зенит.
зато в равных составах как Зенит доминировал, красота. Теперь главное продолжать сельдереить дальше. жаль еврокубков нет, там бы ух как всех.
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Ответ иван кочубей
понять можно середняк, как дети , радуются ничьей с чемпионом.
только зенит рад, что очко спас
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Ответ иван кочубей
понять можно середняк, как дети , радуются ничьей с чемпионом.
радовался только Барриос
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Ответ иван кочубей
понять можно середняк, как дети , радуются ничьей с чемпионом.
Радовался ничьей только зенит, в частности Барриос, который в последнюю секунду спас свою команду. Радовался так, будто ЛЧ выиграл)) Это к вопросу о середняках😂
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Ответ Денис Уколов
Радовался ничьей только зенит, в частности Барриос, который в последнюю секунду спас свою команду. Радовался так, будто ЛЧ выиграл)) Это к вопросу о середняках😂
не льсти себе, все всё видели. А к вопросу о середняках, не подскажешь какое место спартак занял в прошлом сезоне? Зенит чемпион, а вы середняки.
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