Родри о «Золотом мяче»: «Никогда об этом не мечтал. Я счастлив, но не на 100% осознаю, что это означает. Подумаю после завершения карьеры»
Родри высказался о завоевании «Золотого мяча».
«Это очень волнительно. Что это значит… Успех зависит не только от игроков, которые выиграли его, и их уровня, но и от тех, кому выиграть не удалось – прежде всего, от игроков из той же страны.
Я счастлив, но я не на 100% осознаю, что это означает. Подумаю об этом после завершения карьеры.
Я никогда об этом не мечтал, но когда ты ставишь перед собой краткосрочные цели, работаешь и проявляешь последовательность, в сочетании с талантом и многим другим, ты можешь достичь вершины», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
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