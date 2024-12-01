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  • Родри о «Золотом мяче»: «Они оценили мою значимость для клуба и сборной, стабильность, трофеи. Это честь не только для меня, но и для всех полузащитников в истории. Друзья написали мне, что футбол победил»
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Родри о «Золотом мяче»: «Они оценили мою значимость для клуба и сборной, стабильность, трофеи. Это честь не только для меня, но и для всех полузащитников в истории. Друзья написали мне, что футбол победил»

Родри считает, что его «Золотой мяч» важен для всех полузащитников в истории.

«Было несколько игроков, заслуживших приз, но, наверное, в мою пользу сыграла стабильность, то, что я всегда помогал, с августа по июль. Они оценили мою значимость для клуба и сборной, а также важные трофеи, которые я завоевал.

Мы все согласимся с тем, что выиграть «Золотой мяч», будучи опорным полузащитником, крайним защитником, центральным защитником, очень сложно. А представьте, каково вратарям...

Мои друзья написали мне и сказали, что футбол победил. Они [организаторы] придали ценность другим способам понимания футбола – с позиции коллективной игры, с позиции полузащитника, с позиции тренера на поле.

Это честь не только для меня, но и для всех полузащитников в истории», – сказал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoРодри
logoМанчестер Сити
logoЗолотой мяч
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
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