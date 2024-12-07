Роналдо: «Винисиус должен был взять «Золотой мяч». Он был убедительнее Родри»

Роналдо считает, что «Золотой мяч» должен был получить Винисиус.

– Винисиус и «Золотой мяч». Что вы подумали, когда игрок «Реала» упустил награду?

– Не умаляя заслуг Родри , Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч ». Упущена возможность увенчать его как лучшего в мире.

Роди тут ни при чем, скажем прямо, но Винисиус в прошлом сезоне был гораздо убедительнее, – сказал экс-форвард сборной Бразилии.