Роналдо: «Винисиус должен был взять «Золотой мяч». Он был убедительнее Родри»
Роналдо считает, что «Золотой мяч» должен был получить Винисиус.
– Винисиус и «Золотой мяч». Что вы подумали, когда игрок «Реала» упустил награду?
– Не умаляя заслуг Родри, Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч». Упущена возможность увенчать его как лучшего в мире.
Роди тут ни при чем, скажем прямо, но Винисиус в прошлом сезоне был гораздо убедительнее, – сказал экс-форвард сборной Бразилии.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости