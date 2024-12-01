Фоден о «Золотом мяче» Родри: «Заслуженная награда. Показывает, насколько он хорош – без него «Сити» тяжело, любой другой команде было бы нелегко»

Фил Фоден считает, что Родри заслужил «Золотой мяч».

«Это показывает, что такое возможно, что это может быть один из наших товарищей по команде. Это придает нам уверенность в том, что мы можем это сделать.

[Награда была] заслуженной и показывает, насколько хорош Родри . Без него тяжело, у нас нет явной шестерки.

Если бы любая другая команда потеряла такого игрока, ей бы тоже пришлось нелегко. Речь идет о попытках справиться с этим и найти другие пути», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».