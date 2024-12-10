Хедира о «Золотом мяче»: «Родри заставляет команду играть, Винисиус меняет ход матчей – они были лучшими. Если Вини хочет быть как Месси и Криштиану, то должен быть уважительнее к соперникам и судьям»

Сами Хедира высказался об итогах «Золотого мяча» в 2024 году.

«Я был полузащитником, и мне нравится футбол Родри. Если посмотреть, как сейчас выглядит «Сити » без Родри, можно оценить его важность. На Евро я видел четыре его матча на стадионе – становится понятно, как он со всем справляется. Он выводит всех игроков на поле и заставляет их играть. Это невероятно.

Винисиус тоже заслуживает [«Золотой мяч »]. Вини меняет матчи. Когда «Реал» не знает, что делать, мяч отдают Винисиусу, и он все исправляет. Но я должен отметить его поведение иногда – часто он выглядит раздраженным. Криштиану в молодости был примерно таким же, но он быстро изменился.

Если Винисиус хочет быть как Месси , Зидан, Криштиану и Хави, то должен быть немного более уважительным к соперникам, к судьям... Он должен измениться. Но если говорить о футболе, то, конечно, он номер один.

Я не большой поклонник индивидуальных наград, но мне кажется, что Родри и Вини были лучшими в этом году. Если Вини немного изменится, станет в большей степени джентльменом и лидером, он выиграет три или четыре «Золотых мяча», – сказал бывший игрок «Реала ».