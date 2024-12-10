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Дом Люки Эрнандеса пытались ограбить, когда там была жена игрока «ПСЖ». Охранник спугнул злоумышленников выстрелами

Дом Люки Эрнандеса пытались ограбить.

Как сообщает RTL, сегодня утром пять человек проникли на территорию дома защитника «ПСЖ» в Ивелине. В здании была только жена игрока, она была вынуждена укрыться в пристройке к дому. Сам Эрнандес уехал вместе с командой на выездной матч против «Зальцбурга». 

Злоумышленникам не удалось осуществить задуманное – за домом следит охранная компания. Один из охранников применил огнестрельное оружие – патроны могли быть холостыми. Грабители скрылись с места происшествия и находятся в розыске. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTL
logoПСЖ
logoЛюка Эрнандес
logoлига 1 Франция
происшествия
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