Дом Люки Эрнандеса пытались ограбить, когда там была жена игрока «ПСЖ». Охранник спугнул злоумышленников выстрелами
Дом Люки Эрнандеса пытались ограбить.
Как сообщает RTL, сегодня утром пять человек проникли на территорию дома защитника «ПСЖ» в Ивелине. В здании была только жена игрока, она была вынуждена укрыться в пристройке к дому. Сам Эрнандес уехал вместе с командой на выездной матч против «Зальцбурга».
Злоумышленникам не удалось осуществить задуманное – за домом следит охранная компания. Один из охранников применил огнестрельное оружие – патроны могли быть холостыми. Грабители скрылись с места происшествия и находятся в розыске.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTL
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости