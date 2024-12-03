Квартиру Лавесси на окраине Парижа ограбили. Преступники похитили украшения и предметы роскоши

Квартиру Эсекиэля Лавесси на окраине Парижа ограбили.

Квартиру экс-нападающего «ПСЖ », «Наполи» и сборной Аргентины в Нейи-сюр-Сен, западной окраине Парижа, ограбили в ночь с воскресенья на понедельник. Преступники похитили предметы роскоши, полиция начала расследование. Точная стоимость нанесенного ущерба устанавливается.

В момент ограбления Лавесси не было в квартире, он проводит время за пределами Франции с семьей и внуком, родившимся полгода назад.

Лавесси пытался ранить себя ножницами и сломал ключицу, когда брат его успокаивал. Экс-футболиста поместили в центр психического здоровья: «Он слышал голоса в голове и думал, что его преследуют»