«Бавария» извинилась за баннер фанатов «Пошел на хер, плутократ Аль-Хелайфи!» на матче с «ПСЖ»: «Не отражает нашу позицию»

«Бавария» извинилась за баннеры фанатов, направленные против Нассера Аль-Хелайфи.

Вчера мюнхенцы принимали парижан (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Болельщики хозяев вывесили два баннера , содержащие послание президенту «ПСЖ ».

На первом из них было написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’‘) – все в одном?»

На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел на хер, плутократ Аль-Хелайфи !»

«Бавария » хотела бы принести извинения за то, что ее соперники и их представители на стадионе почувствовали себя оскорбленными подобным образом.

Клуб хотел бы пояснить, что эти баннеры не были одобрены «Баварией» и не отражают нашу позицию. Они не соответствуют хорошим и давним отношениям между двумя клубами.

Тон этих баннеров также противоречит стилю «Баварии» и уважительным отношениям, которые клуб поддерживает со своими международными партнерами», – говорится в сообщении мюнхенского клуба.