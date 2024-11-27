«Бавария» извинилась за баннер фанатов «Пошел на хер, плутократ Аль-Хелайфи!» на матче с «ПСЖ»: «Не отражает нашу позицию»
Вчера мюнхенцы принимали парижан (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
Болельщики хозяев вывесили два баннера, содержащие послание президенту «ПСЖ».
На первом из них было написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’‘) – все в одном?»
На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел на хер, плутократ Аль-Хелайфи!»
«Бавария» хотела бы принести извинения за то, что ее соперники и их представители на стадионе почувствовали себя оскорбленными подобным образом.
Клуб хотел бы пояснить, что эти баннеры не были одобрены «Баварией» и не отражают нашу позицию. Они не соответствуют хорошим и давним отношениям между двумя клубами.
Тон этих баннеров также противоречит стилю «Баварии» и уважительным отношениям, которые клуб поддерживает со своими международными партнерами», – говорится в сообщении мюнхенского клуба.
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