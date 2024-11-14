«Свободу Палестине» – не спортивное послание. Политическим провокациям не место на стадионе, общество больше не принимает такие вещи». Министр спорта Франции о баннере фанатов «ПСЖ»

Министр спорта Франции высказался против политических акций болельщиков.

В частности, он отреагировал на произошедшее на «ПСЖ» с «Атлетико» (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

Перед началом игры фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.

– Вывешивание баннеров на стадионе – это уже исключение из правил. Это всегда делалось, основываясь на доверии к клубам, и это должно продолжаться. Мы говорили о политическом характере баннера, развернутого на матче против «Атлетико». Нравится вам это или нет, но это не было спортивным посланием.

– Да, но необходимо учитывать свободу слова, и, более того, УЕФА не поддержал вас и не считает этот баннер провокационным или оскорбительным.

– Вот только нельзя сказать, что во Франции он не вызвал определенного ажиотажа. «Свободу Палестине» – это не спортивное послание.

Речь о том, что политическим провокациям нет места на стадионе или, в более широком смысле, на спортивной площадке, как и насилию.

Я также хочу отметить следующее: мы говорим о «ПСЖ», потому что это широко освещается в СМИ, но это довольно образцовый клуб с точки зрения порядка на стадионе, насилия на «Парк-де-Пренс » не было уже давно. Немного несправедливо нападать на «ПСЖ », потому что они очень стараются.

И я скорее поддерживаю фанатов. Чем больше болельщиков будет на стадионе, тем больше будет радости, и тем счастливее я буду. С другой стороны, я не терплю излишеств.

Еще раз: спорт должен объединять, а не унижать. Никто не должен идти на стадион со страхом услышать кричалки...

– А как насчет санкций?

– Я считаю, что когда мы прибегаем к временной приостановке матча, это уже провал, то есть произошло то, чего не должно было случиться.

Мы должны вернуть спокойствие. Нам нужны кричалки, поддержка, но есть вещи, которые мы больше не должны принимать, которые больше не принимает общество, – заявил министр спорта Франции Жиль Аверу.