Некоторые фанаты «ПСЖ» хотели отменить абонементы после инцидента с баннером о Палестине. Клуб отказал и обещал принять меры во время будущих матчей
Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.
После инцидента клуб до конца года запретил фанатские перформансы на «Парк-де-Пренс». Также сообщалось, что группа фанатов Collectif Ultras Paris не будет допускаться на стадион вне игровых дней.
По информации L’Équipe, некоторые болельщики и компании, размещающиеся в ложах или VIP-местах стадиона, были шокированы и выразили недовольство случившимся на стадионе. «ПСЖ» получил десятки писем, часть из которых несла угрозы отменить имеющиеся абонементы.
Клуб в ответ отказался аннулировать абонементы, сославшись на то, что запросы не соответствуют общим условиям продажи. В своем письме «ПСЖ» подчеркнул, что намерен принять «все необходимые меры, чтобы гарантировать, что будущие матчи будут соответствовать стремлению к увлеченности, уважению и инклюзивности».
По данным «ПСЖ», всего было подано менее 50 жалоб и ни одного отказа от абонемента.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий