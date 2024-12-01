Некоторые фанаты «ПСЖ» хотели отменить абонементы после инцидента с баннером о Палестине. Клуб отказал и обещал принять меры во время будущих матчей

«ПСЖ» отказал фанатам в отмене абонементов после случая с баннером про Палестину.

Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.

После инцидента клуб до конца года запретил фанатские перформансы на «Парк-де-Пренс ». Также сообщалось, что группа фанатов Collectif Ultras Paris не будет допускаться на стадион вне игровых дней.

По информации L’Équipe, некоторые болельщики и компании, размещающиеся в ложах или VIP-местах стадиона, были шокированы и выразили недовольство случившимся на стадионе. «ПСЖ» получил десятки писем, часть из которых несла угрозы отменить имеющиеся абонементы.

Клуб в ответ отказался аннулировать абонементы, сославшись на то, что запросы не соответствуют общим условиям продажи. В своем письме «ПСЖ» подчеркнул, что намерен принять «все необходимые меры, чтобы гарантировать, что будущие матчи будут соответствовать стремлению к увлеченности, уважению и инклюзивности».

По данным «ПСЖ », всего было подано менее 50 жалоб и ни одного отказа от абонемента.