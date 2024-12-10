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  • Орлов о «Зените»: «Мостовой бездарный пас отдал Соболеву, швырнул мяч как булыжник – это нехватка мастерства, отсюда потеря очков. Семаку надо проявить жесткость, гораздо больше спрашивать с игроков»
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Орлов о «Зените»: «Мостовой бездарный пас отдал Соболеву, швырнул мяч как булыжник – это нехватка мастерства, отсюда потеря очков. Семаку надо проявить жесткость, гораздо больше спрашивать с игроков»

Геннадий Орлов раскритиковал игру Андрея Мостового в матче с «Акроном».

«Зенит» уступил тольяттинскому клубу (1:2) в 18-м туре РПЛ.

«Мостовой забил «Акрону», спору нет. Но меня неприятно удивил другой эпизод. Помните, во втором тайме Андрей отдавал пас на дальнюю штангу Соболеву? Форвард до мяча не дотянулся. Но это не проблема Соболева. Просто Мостовой внешней стороной стопы швырнул мяч как булыжник!

Где мастерство? Я всегда в своих репортажах говорил, что ты должен отдать передачу «на блюдечке с голубой каемочкой»! Например, в одном из матчей Педро находился примерно в такой же ситуации, как Мостовой. Но бразилец выдал пас точно под удар! А тут... Соболев старался, прыгнул. Но этот мяч было не догнать... Бездарный пас! Это нехватка мастерства. Из таких мелочей, деталей и складывается результат. Отсюда потеря очков.

Что ж, впереди сборы. Считаю, Сергею Богданычу надо проявить жесткость. С этих футболистов нужно гораздо больше спрашивать! Метод пряника не работает», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

«Зенит», набрав 39 очков, ушел на зимний перерыв на 2-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает лидирующему «Краснодару».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАкрон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoГеннадий Орлов
logoПедро дос Сантос
logoАндрей Мостовой
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Семак
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