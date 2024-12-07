Педро: «В «Зените» всегда будут поддерживать Соболева. Он очень сильный футболист»
– Летом в Зенит пришло несколько новых игроков – в линии атаки добавились Глушенков и Соболев. Максима некоторые называют русским бразильцем. Есть в нем что-то от бразильца?
– Очень техничный, умеет очень хорошо читать игру, я думаю, у него есть много качеств, которые есть у бразильцев, считаю его очень хорошим и квалифицированным игроком, безусловно, он усилил нашу команду.
– У Соболева пока не получается с голами в РПЛ – эксперты его критикуют, а вы как-то поддерживаете?
– Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать еще раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно – он очень сильный футболист. Тем более, он уже забил несколько голов здесь. Вся команда всегда будет поддерживать своих, будь то Соболев или любой другой игрок, – сказал Педро.
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