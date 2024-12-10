Непомнящий о «Зените»: «Невозможно так играть в обороне: пропустить 5 мячей в двух матчах – непозволительно. Игроки психовали, в команде что-то неправильно»
Команда Сергея Семака со счетом 1:2 уступила в 18-м туре Мир РПЛ.
– Как вам матч «Зенита» с «Акроном»?
– Игра понравилось, а вот «Зенит» – нет.
– Что именно не понравилось в игре питерцев?
– Невозможно так играть в обороне, как это делал «Зенит» в последних двух матчах. Пропустить пять мячей в двух матчах команде, которая претендует на чемпионство, просто непозволительно.
Отсюда и психология команды, и невозможность показать свой футбол. Футболисты нервничали, психовали, у них ничего не получалось. Они не могли дожать соперника, который находился вдесятером. Футбол всегда наказывает, если что-то делается неправильно. Мне кажется, сейчас в «Зените» что-то неправильно.
– Именно с этим связываете спад команды?
– Питерцы не просто проиграли два матча. Они не играют. Видимо, находятся под таким давлением, с которым не справляются. Я вижу, что все футболисты играют ниже своего потенциала. Клаудиньо, Вендел, и все остальные.
– От легионеров, наверное, можно это ожидать?
– К сожалению, да.
– Значит, тут вопросы больше не к Семаку, а к футболистам?
– Конечно. Я всегда удивлялся, как Семаку удается справляться с ними, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
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