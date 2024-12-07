Семак о судействе в игре с «Акроном»: «Зениту» не дают фол в 1-м тайме, хотя мяч коснулся руки, может. Потом в аналогичной ситуации дают, трактовки сложно понять, я запутался»

Сергей Семак высказался о судействе в матче «Зенита» с «Акроном».

Петербургский клуб проиграл команде тренера Заура Тедеева (1:2) в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ .

Главный арбитр Владимир Москалев после просмотра ВАР отменил два гола «Зенита » – на 69-й и 98-й минутах.

– Сегодня два гола «Зенита» были отменены. На ваш взгляд, справедливо ли и есть ли у вас вопросы к судейству?

– Судя по трактовкам, сложно понять. Даже не буду туда вникать абсолютно. Касаемо первого эпизода большие вопросы. Второе – попадает, но опять… я уже запутался. Какие-то моменты, если в руку попадает и не [этот] игрок забивает, значит гол засчитывают.

Мне очень сложно понять… Отсюда вопрос, если момент с Мантуаном и фол не дают в первом тайме, там тоже, может быть, коснулось, то во втором в аналогичной ситуации дают.

То есть трактовки рук мне очень сложно понять, как и во многих пенальти. Я лучше не буду этой темы касаться, – сказал главный тренер «Зенита».