«Зенит» не готов забивать по 8 голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно, в наши ворота все залетает. Ошибся, что поставил Родригао». Семак после 1:2 от «Акрона»
Петербургская команда проиграла матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.
– Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко – отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота все залетает.
– Были ли ошибки в стартовом составе? Выбрали бы другой состав?
– Вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его.
Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов, – сказал Семак.
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