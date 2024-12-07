  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» не готов забивать по 8 голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно, в наши ворота все залетает. Ошибся, что поставил Родригао». Семак после 1:2 от «Акрона»
82

«Зенит» не готов забивать по 8 голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно, в наши ворота все залетает. Ошибся, что поставил Родригао». Семак после 1:2 от «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Акрона».

Петербургская команда проиграла матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2. 

– Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко – отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота все залетает.

– Были ли ошибки в стартовом составе? Выбрали бы другой состав?

– Вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его.

Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов, – сказал Семак

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Семак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoРодригао
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 2 очков в РПЛ
137сегодня, 15:47
У «Зенита» 2 поражения подряд в РПЛ – дома от «Акрона» и «Крыльев». Команда Семака пропустила 5 голов
163сегодня, 15:37
Дзюба с пятой попытки отомстил Семаку: до этого был скандал, ассист и конфуз с моделью
2сегодня, 15:35
Семак о «Зените»: «Больше всех забиваем, меньше всех пропускаем, больше всех побед. А что такое «чемпионская игра», мне сказать сложно. Если кто-то объяснит – обсудим»
1105 декабря, 09:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гвардиола о 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» прекрасно боролся и дважды отыгрался. Не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем 4 матча подряд и играем вничью»
1019 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Миленкович забил на 2-й! Онлайн-трансляция
1819 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Ноттингем», «Ман Сити» сыграл 2:2 с «Пэлас», дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за шторма
29021 минуту назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграла 2:2 с «Бетисом», «Реал» против «Жироны», «Валенсия» – «Райо»
4722 минуты назадLive
Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» в гостях у менхенгладбахской, «Бавария» победила «Хайденхайм», «Байер» обыграл «Санкт-Паули»
1022 минуты назадLive
Чемпионат России. «Зенит» проиграл «Акрону», «Спартак» разгромил «Пари НН», «Ростов» победил «Крылья Советов»
149627 минут назадLive
У «Барселоны» 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах Ла Лиги
4530 минут назад
У «Ман Сити» 1 победа в 9 последних матчах. Дальше – «Ювентус» и «МЮ»
2530 минут назад
«Барселона» упустила победу над «Бетисом» – 2:2! Диао забил на 94-й
33336 минут назад
У Ямаля 9 голевых передач в сезоне Ла Лиги. Вингер «Барсы» лидирует в списке ассистентов
1539 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Семак оценил первую половину сезона для «Зенита»: «С 4+ опустились до 3+ минимум. Нужны эмоции, откуда их черпать тем, кто добился уже результата в последние годы»
2 минуты назад
Тедеев о 2:1 с «Зенитом»: «Акрон» добился исторического результата, обыграв лучшую команду России у нее же дома»
610 минут назад
Семак о судействе в игре с «Акроном»: «Зениту» не дают фол в 1-м тайме, хотя мяч коснулся руки, может. Потом в аналогичной ситуации дают, трактовки сложно понять, я запутался»
613 минут назад
«Бавария» отдала 988 передач в матче с «Хайденхаймом» – второй результат в Бундеслиге за 20 лет. Лучший был при Гвардиоле в 2014-м – 1109
315 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Рубин». 2:3 – Шабанхаджай забил на 69-й, у Йочича 1+1. Онлайн-трансляция
1115 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Плеа играют. Онлайн-трансляция
122 минуты назадLive
«Монако» – «Тулуза». 1:0 – Синго забил, Головин играет. Онлайн-трансляция
127 минут назадLive
Семин о Соболеве: «Простой рабочий футболист. Нет никаких выдающихся данных, которые бы позволили ему быть ведущим игроком того или иного клуба»
2035 минут назад
«Ювентус» – «Болонья». Влахович и Консейсау играют. Онлайн-трансляция
2252 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Раэд», «Аль-Иттифак» Джеррарда обыграл «Аль-Халидж»
4652 минуты назадLive