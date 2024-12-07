«Зенит» не готов забивать по 8 голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно, в наши ворота все залетает. Ошибся, что поставил Родригао». Семак после 1:2 от «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Акрона».

Петербургская команда проиграла матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.

– Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко – отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота все залетает.

– Были ли ошибки в стартовом составе? Выбрали бы другой состав?

– Вопрос по Родригао . Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его.

Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов, – сказал Семак .