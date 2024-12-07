  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак после 1:2 с «Акроном»: «У «Зенита» проблема с реализацией стандартов. Верим, голы придут. Старались все, но не у всех получается так, как нам хотелось бы»
29

Семак после 1:2 с «Акроном»: «У «Зенита» проблема с реализацией стандартов. Верим, голы придут. Старались все, но не у всех получается так, как нам хотелось бы»

Сергей Семак высказался о низкой реализации «Зенита» при розыгрыше стандартов.

Петербургский клуб проиграл «Акрону» (1:2) в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ. 

– Сегодня у «Зенита» был рекорд сезона по количеству угловых – 12 попыток было. Но реализации не было с них. В последние два сезона известно, что у «Зенита» есть проблемы в этом аспекте игры. С чем вы связываете такую проблему с реализацией игровых, в том числе и сегодня, когда было много повторов. 

– Действительно проблема с реализацией, но я уже говорил. В начале сезона у нас была ситуация, когда мы создавали не так много и забивали много. Сейчас мы создаем много, забиваем немного. По стандартам здесь сложно.

Иногда работаешь-работаешь и ничего. А иногда меньше работаешь, а при этом стандарты получаются гораздо лучше. Таких примеров много, когда исполнители штрафных в одном сезоне могут пять забить, а во втором столько же раз ударить и ничего не забить.

Здесь нужно продолжать работать и верить в то, что и со стандартов у нас придут мячи. Я думаю, что будем верить в это и работать тоже, конечно.

– «Зенит» с «Оренбургом» с трудом, но все-таки реализовал большинство. Сегодня тоже играли полчаса, но не забили. В чем вы видите причины? Есть ли какая-то корреляция между этими двумя матчами? И отрабатываете ли вы игру в большинстве на тренировках?

– Нет, я думаю, здесь момент, во-первых, лишний игрок – это не всегда большое преимущество в футболе. Это палка о двух концах. С другой стороны, конечно, мы и сегодня забили, правда, не засчитали, и с «Оренбургом» забили и там засчитали.

Вернее, там тоже не засчитали, но мы еще один забили. И сегодня два забили, но, к сожалению, сегодня два не засчитали. Команды, которые играют в меньшинстве, подсознательно садятся очень глубоко, выпускают футболистов более высокорослых, чтобы отбиваться.

И пространства, чтобы атаковать, становится гораздо меньше. Иногда командам, которые играют в меньшинстве, забить сложнее, чем играя в равных составах. 

– Сергей Богданович, как оцените индивидуальную игру Александра Соболева? Где-то не добежал, борьбу проиграл, во «вне игры» залез…

– Я думаю, это не та игра, где нужно разбирать индивидуальные действия. Здесь команда и выигрывает, и проигрывает. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже получалось.

Все старались, но не получается у всех так, как нам хотелось бы на сегодняшний день или по сегодняшнему матчу, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoАлександр Соболев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев психует, Дзюба счастлив – контраст эмоций на «Газпром Арене»
38сегодня, 17:50
Что сломалось у «Зенита»? Мысли по итогам первой части сезона
159сегодня, 17:45
Семак о судействе в игре с «Акроном»: «Зениту» не дают фол в 1-м тайме, хотя мяч коснулся руки, может. Потом в аналогичной ситуации дают, трактовки сложно понять, я запутался»
11сегодня, 17:39
«Зенит» не готов забивать по 8 голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно, в наши ворота все залетает. Ошибся, что поставил Родригао». Семак после 1:2 от «Акрона»
97сегодня, 16:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Жирона» – «Реал Мадрид». 0:3 – Беллингем забил и ассистировал Гюлеру, у Мбаппе тоже гол. Онлайн-трансляция
1496 минут назадLive
Мбаппе забил 11-й гол за «Реал» – в 21-м матче
27 минут назад
Гусев о комментаторах: «Должны иметь антидот к критике. Нужно радоваться, что о «Г» или «Н» вообще говорят. На «Г» много комментаторов, включая меня»
816 минут назад
«Поздравляю «Бешикташ» и судью. Мне понравилось выступление арбитра. Мы играли на победу, соперник – на ничью». Моуринью о поражении «Фенербахче»
718 минут назад
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
2628 минут назад
Кубок МЛС. Финал. «Лос-Анджелес Гэлакси» играет с «Нью-Йорк Ред Буллс» 
1234 минуты назадLive
Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»
4038 минут назад
Беллингем забил в 5 матчах Ла Лиги подряд. Сегодня – вратарю «Жироны» между ног
3247 минут назад
Экс-судья Николаев об отмене голов «Зенита»: «Мостовой коснулся рукой неумышленно, спорное решение ВАР вмешаться. Рука Нино – более очевидная, такие мячи не нужно засчитывать»
1749 минут назад
🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»
1257 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе и Анчелотти получили по желтой в перерыве матча с «Жироной» за споры с судьей из-за фола Хиля на Килиане в конце тайма
8 минут назад
Ловчев о Соболеве: «Александр по характеру был спартаковским, но увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Он на примере Георгия понял, что с ним будет в конце»
1630 минут назад
Джонс о поражении «МЮ»: «Онана должен был отбить удар, мяч изменил траекторию, но это не наклбол. Если они продолжат пропускать так, будет сложно добиться результата»
233 минуты назад
Мотта о 2:2 с «Болоньей»: «Арбитр был прав, удалив меня. Я перегнул палку, показал жест, который не следовало. «Юве» пропустил 2 гола, пришлось идти на риск»
356 минут назад
У «Гавра» Кузяева 9 поражений в 11 последних матчах. У Далера 1 гол в сезоне – в ворота «Монако»
2сегодня, 20:26
Йочич набрал 10 очков за 1+1 с «Динамо» Мх. У него первые результативные действия в сезоне РПЛ
сегодня, 20:17Фэнтези
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Тулузу», «Гавр» Кузяева уступил «Ницце», «Лион» против «Анжера»
7сегодня, 20:00Live
Алаев о матче «Спартак» – «Пари НН»: «Красные мячи – это уже мем, но хорошо, что они есть. Спортивная интрига жива, чемпионат интересный»
2сегодня, 19:57
Агент Батракова: «Звездной болезни у него не замечаю, Алексей не по годам взрослый и рассудительный. Он читает все, что пишут, но это не выбивает его из игрового ритма»
7сегодня, 19:42
Рахимов о 3:2 с «Динамо» Махачкала: «Рубин» проявил характер. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, хороший показатель»
1сегодня, 19:28