Семак после 1:2 с «Акроном»: «У «Зенита» проблема с реализацией стандартов. Верим, голы придут. Старались все, но не у всех получается так, как нам хотелось бы»

Сергей Семак высказался о низкой реализации «Зенита» при розыгрыше стандартов.

Петербургский клуб проиграл «Акрону» (1:2) в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ.

– Сегодня у «Зенита» был рекорд сезона по количеству угловых – 12 попыток было. Но реализации не было с них. В последние два сезона известно, что у «Зенита» есть проблемы в этом аспекте игры. С чем вы связываете такую проблему с реализацией игровых, в том числе и сегодня, когда было много повторов.

– Действительно проблема с реализацией, но я уже говорил. В начале сезона у нас была ситуация, когда мы создавали не так много и забивали много. Сейчас мы создаем много, забиваем немного. По стандартам здесь сложно.

Иногда работаешь-работаешь и ничего. А иногда меньше работаешь, а при этом стандарты получаются гораздо лучше. Таких примеров много, когда исполнители штрафных в одном сезоне могут пять забить, а во втором столько же раз ударить и ничего не забить.

Здесь нужно продолжать работать и верить в то, что и со стандартов у нас придут мячи. Я думаю, что будем верить в это и работать тоже, конечно.

– «Зенит» с «Оренбургом» с трудом, но все-таки реализовал большинство. Сегодня тоже играли полчаса, но не забили. В чем вы видите причины? Есть ли какая-то корреляция между этими двумя матчами? И отрабатываете ли вы игру в большинстве на тренировках?

– Нет, я думаю, здесь момент, во-первых, лишний игрок – это не всегда большое преимущество в футболе. Это палка о двух концах. С другой стороны, конечно, мы и сегодня забили, правда, не засчитали, и с «Оренбургом» забили и там засчитали.

Вернее, там тоже не засчитали, но мы еще один забили. И сегодня два забили, но, к сожалению, сегодня два не засчитали. Команды, которые играют в меньшинстве, подсознательно садятся очень глубоко, выпускают футболистов более высокорослых, чтобы отбиваться.

И пространства, чтобы атаковать, становится гораздо меньше. Иногда командам, которые играют в меньшинстве, забить сложнее, чем играя в равных составах.

– Сергей Богданович, как оцените индивидуальную игру Александра Соболева? Где-то не добежал, борьбу проиграл, во «вне игры» залез…

– Я думаю, это не та игра, где нужно разбирать индивидуальные действия. Здесь команда и выигрывает, и проигрывает. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже получалось.

Все старались, но не получается у всех так, как нам хотелось бы на сегодняшний день или по сегодняшнему матчу, – сказал главный тренер «Зенита ».