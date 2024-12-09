Наумов о Батракове в «Зените»: «Либо ты лавку полируешь, как Соболев, или играешь в футбол в «Локомотиве». Не стоит гнаться за деньгами. Алексей только жить начинает»

Николай Наумов не советует Алексею Батракову переходить в «Зенит».

– Уверены, что зимой «Локо» продлит с ним контракт?

– Думаю, если представители Батракова не захотят договариваться с «Локомотивом », то совершат ошибку.

– Почему?

– Батракову сейчас нельзя никуда уходить. Нужно хотя бы один полный сезон провести в «Локомотиве». Второй сезон самый показательный. Если он не просядет, тогда уже можно будет говорить о больших клубах. А так, могу вам привести миллион примеров, когда еще не окрепшие ребята срывались с места и пропадали.

– А не боитесь, что «Зенит», который, похоже, недоволен Клаудиньо и Венделом, может выйти на «Локо» с предложением по Батракову?

– «Зениту » всегда нужны игроки. Даже хотя бы с той целью, чтобы ослабить конкурента. Так что в такое развитие событий верю. У питерцев денег много. Они предложат такие условия, от которых Батракову будет сложно отказаться.

– И что делать?

– Я бы не советовал Алексею переходить в «Зенит». Зачем? Опять же – сколько примеров, когда люди переходили в питерский клуб и оказывались в запасе: Бакаев , Полоз , Новосельцев, Набиуллин… Да сколько таких было…

– Зато чемпионом станешь.

– Это точно. В «Зените» быстрее станешь чемпионом. Но тут надо выбирать. Либо ты лавку полируешь, как Соболев , или играешь в футбол в «Локомотиве». Не стоит гнаться за деньгами. У Батракова карьера только начинается. Он еще свое заработает. Алексей только жить начинает, – сказал бывший президент «Локомотива».

Экс-президент «Локо» Наумов: «Мне, коренному питерцу, этот «Зенит» кажется чужим. Состав с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Малафеевым, Денисовым, Зыряновым был родным»