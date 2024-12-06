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  • Экс-президент «Локо» Наумов: «Мне, коренному питерцу, этот «Зенит» кажется чужим. Состав с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Малафеевым, Денисовым, Зыряновым был родным»
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Экс-президент «Локо» Наумов: «Мне, коренному питерцу, этот «Зенит» кажется чужим. Состав с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Малафеевым, Денисовым, Зыряновым был родным»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал нынешний «Зенит» чужим.

«Не сомневаюсь, что бо́льшая часть России болеет за «Краснодар», но не сомневаюсь, что бо́льшая часть страны хочет прекращения гегемонии «Зенита». «Зенит» не нравится многим не потому, что он стал чемпионом, а потому что у команды не очень хороший вектор развития. Он не очень много пользы приносит российскому футболу.

В условиях, когда нас изолировали от европейского футбола, нужно больше внимания уделять российским игрокам и развитию внутреннего футбола. Раньше играли в еврокубках, где нужно было быть на уровне, поэтому привлекали очень много иностранцев. Это было оправданно.

Сейчас, несмотря на то, что лимит в восемь легионеров, «Зенит» выпускает 10 иностранцев. Алип не считается легионером, а Дуглас получил российское гражданство. Это не нравится многим людям. Понятно, что все питерцы болеют за «Зенит». Не бывает такого, что, живя в Питере, ты не болеешь за «Зенит».

Но мне в качестве коренного питерца эта команда по духу кажется чужой. Тот состав, который был раньше, где играли Кержаков, Аршавин, Быстров, Малафеев, Денисов, Зырянов и остальные, – это были родные футболисты, а сейчас это чужая команда. И многие питерцы это говорят.

В России многим не нравится, что «Зенит» за счет газпромовских денег имеет преимущество перед остальными командами. Команда фактически имеет преимущество за счет финансов. Многие спрашивают: «А какой тренер Семак? Мы же его называем лучшим тренером России». А почему он лучший? Потому что «Зенит» тренирует? Многие тренеры могут тренировать этот клуб и добиться результата. В клубе очень хорошие условия, которых нет ни в какой другой команде», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Наумов
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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