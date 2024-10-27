Карасев не показал Батракову вторую желтую. Хавбек «Локо» в подкате сбил Мантуана
Алексей Батраков избежал удаления в матче с «Зенитом».
На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.
Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
У форварда «Зенита» Александра Соболева на фоне этого эпизода возник конфликт с защитником «Локомотива» Сесаром Монтесом. Россиянин толкнул мексиканца в грудь, но успокоился, когда к нему подошел капитан железнодорожников Дмитрий Баринов и толкнул его в ответ.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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