  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о Батракове: «Стоит 20-25 млн евро с учетом перспективности и возможностей. Таких сильных игроков нельзя отдавать в российские клубы»
8

Наумов о Батракове: «Стоит 20-25 млн евро с учетом перспективности и возможностей. Таких сильных игроков нельзя отдавать в российские клубы»

Николай Наумов оценил возможную стоимость трансфера Алексея Батракова.

19-летний полузащитник «Локомотива» забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах текущего сезона. 

– Если там записаны маленькие отступные за его уход из «Локомотива» или их нет, конечно, нужно пересматривать. Потому что понятно, что сейчас за ним будут охотиться. Зимой откроется трансферное окно. Понятно, что Батракову будет сделано много всяких предложений.

И для того, чтобы обезопасить себя, нужно перезаключать контракт с целью повышения отступных за его уход. Насколько я знаю, «Локомотив» категорически не собирается его отпускать. Они говорят, что Батраков не продается. И это, наверное, правильно.

Конечно, отступные должны быть максимально большими, которые можно прописать. Не всегда агенты идут на это. Говорят: «Нет, мы не можем подписать такие отступные, потому что это кабала и игрок не может уйти».

Но клуб должен максимально поднять эту сумму: 20-25 миллионов. Это не значит, что его купят за эти деньги, но это значит, что «Локомотив» может распоряжаться своим игроком и ставить какие-то условия.

– Сейчас Transfermarkt оценивает Батракова в 5 миллионов евро. Как вы считаете, какая сумма была бы достойной за него?

– Это очень маленькая сумма для Батракова. С учетом его перспективности и больших возможностей, которые, я уверен, еще полностью не раскрыты. Я верю, это должна быть сумма порядка 20-25 миллионов, не меньше.

– Стоит ли «Локомотиву» готовиться зимой к борьбе с «Зенитом» за Батракова?

– Мы видели на примере Глушенкова, как быстренько его забрали. Конечно, стоит. И не только с «Зенитом». На него могут положить глаз другие клубы.

Но я считаю, что таких сильных и перспективных игроков нельзя отдавать в российские клубы. Если будет хорошее предложение из европейского клуба, тогда есть смысл рассматривать.

– Вы сказали про отступные. Но и Батраков может захотеть увеличения своей зарплаты, раз он сейчас лучший бомбардир РПЛ?

– Вполне возможно, что сейчас агент и игрок будут ставить вопрос о повышении зарплаты, если она низкая. И вот с целью повышения зарплаты тоже надо пересматривать контракт и заодно изменить сумму отступных.

Но переподписание контракта –  это не только повышение или понижение зарплаты. Как правило, агенты требуют выплатить бонус игроку и агентству. Без него они на переподписание не соглашаются. У них железная логика.

Они говорят: «Хорошо. Вы не хотите нам заплатить бонус. Он сейчас уйдет, вы вместо него найдете такого же игрока за огромные деньги. Вы потратите еще больше, чем предлагаем мы. У вас выхода нет». Вот так они разговаривают с клубами, – сказал экс-президент «Локомотива».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
logoМаксим Глушенков
деньги
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каштанов о гегемонии «Зенита»: «А это чем вредит? «Бавария» тоже тогда вредит немецкому футболу? Кто мешает покупать таких же футболистов, как они?»
7728 октября, 17:01
Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»
30024 октября, 07:56
Экс-тренер Батракова сравнил его с Глушенковым: «Леха – более тонкий футболист, может классно сыграть в подыгрыше. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг»
1517 октября, 08:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лапорта после отмены гола Левандовского повторял: «Это невозможно». Президент «Барсы» был очень зол в перерыве игры с «Сосьедадом»
26 минут назад
Президент «Милана» Скарони: «Горд быть главой единственной истинной команды Милана. Мы остаемся самым интернациональным клубом Италии»
617 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Руководству в церковь сходить надо. Как можно звать директора из Чемпионшипа, хотите вылететь в Первую лигу? Пусть не плачутся – возьмите нормальный менеджмент»
1537 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Должен быть в тройке по итогам сезона – по составу, функционалу, качеству футбола»
940 минут назад
Экс-судья Федотов о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Мяч вылетел из толпы и непонятно куда попал. Даже если в руку – это естественное движение. Ни один ВАР в такой момент не полезет»
1348 минут назад
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
49 минут назадСпецпроект
Сергей Юран: «Российские тренеры могут работать в Европе. Там что, Марс? Не квадратным мячом играют. Вера в себя у нас утрачена, грустно – мы великая держава, 160 млн человек»
3057 минут назад
Бразильская конфедерация не ведет переговоров с Пепом: «Он один из величайших тренеров мира, но никаких контактов не было»
3сегодня, 18:40
Глава ВАР в Испании об отмене гола Левандовского: «У игрока отслеживается 29 точек, одна из них – стопа. У ВАР 10 камер, которые не используются в трансляции. Критикуют по незнанию»
23сегодня, 18:40
Месси после вылета из плей-офф МЛС: «Хотя «Интер» достиг некоторых целей, мы хотели большего. Будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году»
35сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Довбик получил приз лучшему бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги от Marca. Мичел – тренер сезона, Иско – лучший игрок по версии болельщиков
647 минут назад
Орлов о Караваеве: «Не растет в мастерстве, не лидер – его обыграли, а он голову опустил и обреченно поплелся назад. Почему бы «Зениту» справа не выпускать Эраковича?»
650 минут назад
Гурцкая о Слишковиче: «Оренбург» ошибся с тренером, через 5 туров команда будет обречена. Его взяли за то, что красиво болтает на шоу – ни истории, ни биографии, ничего»
6сегодня, 18:45
Максименко о Промесе: «Скучаю по Квинси, он стал частью «Спартака». Хотелось бы поскорее увидеться с ним в России»
3сегодня, 18:32
Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди»
11сегодня, 18:18
Бафетимби Гомис завершил карьеру. Экс-форварду «Лиона», «Галатасарая» и «Марселя» – 39 лет
10сегодня, 18:06
Мармуш забил со штрафных в трех матчах подряд. Хавбек «Айнтрахта» с 3 голами лидирует в топ-5 лиг по этому показателю в сезоне
6сегодня, 17:59
Мостовой, Жирков, Ананко, Колыванов и ведущая «Матч ТВ» Харисова снялись в костюмах времен Черенкова перед матчем легенд «Спартака» и «Динамо»
21сегодня, 17:49Фото
Сергей Юран: «Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть РПЛ. Понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать»
13сегодня, 17:42
«Бавария» продлит контракт с Упамекано, защитник нравится Компани. Переговоры начнутся в ближайшие недели
4сегодня, 17:35