Агент Батракова о «Зените»: «Не верю, даже если предложат большие деньги. «Локо» едва ли захочет с ним расстаться – замены сейчас не видно»
– Сейчас только ленивый не говорит об игровом спаде «Зенита». Некоторые специалисты видят главную причину поражений питерцев в том, что Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Не рассматривают ли сине-бело-голубые Батракова как замену одному из бразильцев?
– Точно могу сказать, что «Зенит» на «Локомотив» с таким предложением не выходил.
– А если выйдет?
– Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расстаться с полузащитником. В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей.
Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции «десятки», но мы видим разницу.
– А когда начнутся переговоры с клубом по новому контракту Батракова?
– Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения, – сказал Владимир Кузьмичев.
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