Агент Батракова о «Зените»: «Не верю, даже если предложат большие деньги. «Локо» едва ли захочет с ним расстаться – замены сейчас не видно»

Агент Алексея Батракова не верит в его переход в «Зенит».

– Сейчас только ленивый не говорит об игровом спаде «Зенита». Некоторые специалисты видят главную причину поражений питерцев в том, что Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Не рассматривают ли сине-бело-голубые Батракова как замену одному из бразильцев?

– Точно могу сказать, что «Зенит» на «Локомотив » с таким предложением не выходил.

– А если выйдет?

– Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расстаться с полузащитником. В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей.

Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции «десятки», но мы видим разницу.

– А когда начнутся переговоры с клубом по новому контракту Батракова?

– Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения, – сказал Владимир Кузьмичев .