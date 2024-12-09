«Бавария» хочет, чтобы Дэвис продлил контракт к Рождеству, и давит на защитника. Альфонсо может начать переговоры с «Реалом» и «МЮ» в январе

«Бавария» хочет, чтобы Альфонсо Дэвис продлил контракт как можно скорее.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца этого сезона.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «Бавария » оказывает давление на Дэвиса, чтобы тот подписал новый контракт до Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Согласно трансферным правилам, с января канадец сможет вести переговоры с другими клубами – интерес к нему проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед ». «Бавария» хочет закрыть вопрос к тому моменту.

Сторона игрока все еще колеблется и рассматривает возможность продолжения переговоров в новом году.

Агент Дэвиса недоволен переговорами с «Баварией» о новом контракте. Он отменил поездку в Мюнхен и намерен встретиться с «МЮ» и «Реалом» в январе