«Бавария» хочет, чтобы Дэвис продлил контракт к Рождеству, и давит на защитника. Альфонсо может начать переговоры с «Реалом» и «МЮ» в январе
«Бавария» хочет, чтобы Альфонсо Дэвис продлил контракт как можно скорее.
Действующее соглашение 24-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца этого сезона.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «Бавария» оказывает давление на Дэвиса, чтобы тот подписал новый контракт до Рождества, которое отмечается 25 декабря.
Согласно трансферным правилам, с января канадец сможет вести переговоры с другими клубами – интерес к нему проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Бавария» хочет закрыть вопрос к тому моменту.
Сторона игрока все еще колеблется и рассматривает возможность продолжения переговоров в новом году.
Агент Дэвиса недоволен переговорами с «Баварией» о новом контракте. Он отменил поездку в Мюнхен и намерен встретиться с «МЮ» и «Реалом» в январе
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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