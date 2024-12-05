«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» добилась значительного прогресса в переговорах с Альфонсо Дэвисом.
Действующее соглашение защитника мюнхенцев с клубом истекает в 2025 году.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры о новом контракте продолжаются и проходят успешно, сторонам удалось достичь прогресса.
Ключевые цифры уже обсуждены, но необходимо прояснить некоторые детали. Отмечается, что футболист пошел на значительные уступки в вопросе заработной платы.
На данный момент вопрос не закрыт окончательно, дальнейшие переговоры должны состояться до Рождества.
«Манчестер Юнайтед», интересовавшийся канадцем, также в курсе, что, скорее всего, он подпишет новый контракт с «Баварией». Напомним, защитника также связывали с переходом в «Реал».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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