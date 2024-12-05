«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» добилась значительного прогресса в переговорах с Альфонсо Дэвисом.

Действующее соглашение защитника мюнхенцев с клубом истекает в 2025 году.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры о новом контракте продолжаются и проходят успешно, сторонам удалось достичь прогресса.

Ключевые цифры уже обсуждены, но необходимо прояснить некоторые детали. Отмечается, что футболист пошел на значительные уступки в вопросе заработной платы.

На данный момент вопрос не закрыт окончательно, дальнейшие переговоры должны состояться до Рождества.

«Манчестер Юнайтед », интересовавшийся канадцем, также в курсе, что, скорее всего, он подпишет новый контракт с «Баварией». Напомним, защитника также связывали с переходом в «Реал ».