Агент Дэвиса недоволен переговорами с «Баварией» о новом контракте. Он отменил поездку в Мюнхен и намерен встретиться с «МЮ» и «Реалом» в январе
Агент Альфонсо Дэвиса недоволен тем, как идут переговоры с «Баварией».
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Ник Хаус, представляющий интересы защитника, расстроен манерой клуба вести переговоры. Стороны пытаются достичь соглашения о продлении контракта игрока, истекающего в 2025 году.
Так, переговоры проходили по видеосвязи. При этом в них не участвовал спортивный директор клуба Макс Эберль, что удивило сторону футболиста.
Сообщается, что Хаус отменил запланированную поездку в Мюнхен. Теперь агент намерен выслушать предложения «Манчестер Юнайтед» и «Реала», которые заинтересованы в Дэвисе. Встречи запланированы на январь.
«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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