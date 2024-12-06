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Агент Дэвиса недоволен переговорами с «Баварией» о новом контракте. Он отменил поездку в Мюнхен и намерен встретиться с «МЮ» и «Реалом» в январе

Агент Альфонсо Дэвиса недоволен тем, как идут переговоры с «Баварией».

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Ник Хаус, представляющий интересы защитника, расстроен манерой клуба вести переговоры. Стороны пытаются достичь соглашения о продлении контракта игрока, истекающего в 2025 году.

Так, переговоры проходили по видеосвязи. При этом в них не участвовал спортивный директор клуба Макс Эберль, что удивило сторону футболиста.

Сообщается, что Хаус отменил запланированную поездку в Мюнхен. Теперь агент намерен выслушать предложения «Манчестер Юнайтед» и «Реала», которые заинтересованы в Дэвисе. Встречи запланированы на январь.

«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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Макс Эберль
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