Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала – 2-й, Палмер – 3-й, Эдегор – 4-й, де Брюйне – 6-й, Бруну – 8-й

FourFourTwo представил новый рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире.

Уточняется, что эксперты портала выбирали из «игроков, которых в целом можно назвать плеймейкерами и десятками», независимо от того, играют ли они в схеме 4-3-3, 4-2-3-1 или любой другой.

Оценивались полузащитники, которые действуют в центре, но в первую очередь призваны руководить атакой.

Полный список выглядит следующий образом:

10. Антуан Гризманн («Атлетико »);

9. Дани Ольмо («Барселона »);

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед »);

7. Фил Фоден («Манчестер Сити »);

6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

5. Флориан Виртц («Байер »);

4. Мартин Эдегор («Арсенал »);

3. Коул Палмер («Челси»);

2. Джамал Мусиала («Бавария»);

1. Джуд Беллингем («Реал»).

Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й