  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала – 2-й, Палмер – 3-й, Эдегор – 4-й, де Брюйне – 6-й, Бруну – 8-й
38

Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала – 2-й, Палмер – 3-й, Эдегор – 4-й, де Брюйне – 6-й, Бруну – 8-й

FourFourTwo представил новый рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире.

Уточняется, что эксперты портала выбирали из «игроков, которых в целом можно назвать плеймейкерами и десятками», независимо от того, играют ли они в схеме 4-3-3, 4-2-3-1 или любой другой.

Оценивались полузащитники, которые действуют в центре, но в первую очередь призваны руководить атакой.

Полный список выглядит следующий образом:

10. Антуан ГризманнАтлетико»);

9. Дани ОльмоБарселона»);

8. Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»);

7. Фил ФоденМанчестер Сити»);

6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

5. Флориан ВиртцБайер»);

4. Мартин ЭдегорАрсенал»);

3. Коул Палмер («Челси»);

2. Джамал Мусиала («Бавария»);

1. Джуд Беллингем («Реал»).

Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
FourFourTwo
рейтинги
logoМартин Эдегор
logoДжамал Мусиала
logoДжуд Беллингем
logoФлориан Виртц
logoБайер
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoКевин де Брюйне
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoКоул Палмер
logoАнтуан Гризманн
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoФилип Фоден
logoЧелси
logoбундеслига Германия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й
8130 сентября, 20:57
Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Пальинья – 3-й, Камавинга – 5-й, Чалханоглу – 8-й
4530 сентября, 17:20
Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й
8329 сентября, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трамп о КЧМ-2025 в США: «Инфантино – победитель, он президент, и я президент. Это будет фантастическое событие»
19 минут назад
Черчесов о сборной России: «Попросил бы перестать критиковать соперников, это неправильно. Главное, что команда существует – сравним уровень, когда откроется дорога в Европу»
728 минут назад
IFAB тестирует назначение угловых в пользу соперника при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. В чемпионате Италии U20 их заменят вбрасываниями
1845 минут назад
Жеребьевка КЧМ-2025. «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й
11747 минут назадLive
Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Куртуа – 2-й, Эдерсон – 3-й, Нойер – 5-й, Доннарумма – 8-й
3055 минут назад
Черышев сделал хет-трик в матче Кубка Греции, дважды забив со штрафных и реализовав пенальти. Его «Паниониос» вышел в 1/4 финала
22сегодня, 17:33
Совладелец «Торпедо» Сторожук: «Надеемся вернуться в РПЛ в этом сезоне. За 19 млрд рублей строим стадион – это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве на сегодня»
55сегодня, 17:22
В Испании задержан организатор преступного сговора по торговле людьми, обещавший нелегальным мигрантам контракты с профессиональными клубами
10сегодня, 17:21
Максим Беляев: «Прочитал «Войну и мир», планирую взяться за «Бесов» Достоевского. Между серьезными книгами разгружаюсь Жюлем Верном»
11сегодня, 17:17
Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» в гостях у «Лацио»
21сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3 минуты назад
Семин о «Спартаке»: «Последний отрезок напоминает романцевский футбол. При Романцеве была команда международного уровня, более сбалансированная, чем при Станковиче»
9 минут назад
ФИФА показала трофей КЧМ – Инфантино и Роналдо представили кубок во время жеребьевки
210 минут назадФото
«Касереньо» – «Атлетико». 1:0 – Меренсио забил. Онлайн-трансляция
218 минут назадLive
Каррагер о Нуньесе: «Ливерпуль» расстанется с ним в следующем сезоне, думаю. Мы не говорим о нем как о хорошем игроке»
320 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «На кураже, в настроении, все получается. У Угальде дополнительная мотивация в бомбардирской гонке»
133 минуты назад
Гуллит о Гравенберхе: «Открытие сезона, может стать самым важным игроком для сборной Нидерландов. Слот оценил его качества в полной мере после адаптации в «Ливерпуле»
236 минут назад
Селюк об Ари в «Торпедо»: «Позор российского футбола. Думают, он бразильцев наприводит, как в «Краснодар» и «Зенит»? Он не знает даже 3 футболистов в ФНЛ, могу поспорить»
1047 минут назад
Кубок Испании. 2-й раунд. «Атлетико» в гостях у «Касереньо», «Севилья» против «Олота»
948 минут назадLive
Масалитин о Станковиче: «Со «Спартаком» у него конфетно-букетный период сейчас. Надо будет резать по живому, по игрокам, становиться тренером с большой буквы»
8сегодня, 17:42