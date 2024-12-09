Иличич о Мбаппе: «Люди ждали от него того, что делал Роналду, но Криштиану и Месси были с другой планеты. В Мадриде спрос максимальный: если ты не забиваешь, то ничего не стоишь»

Йосип Иличич высказался о трудностях, которые испытывает Килиан Мбаппе в «Реале».

– Лучшей игры Мбаппе мы еще не видели.

– Я думаю, что здесь допущена фундаментальная ошибка. В лице Мбаппе они подписали игрока, который был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч». И им пришлось взять его на позицию центрального нападающего. И я не очень хорошо представляю его на этой позиции.

Заметно, что он всегда стремится открываться на фланге Винисиуса . И, честно говоря, я ожидал этого. Он испытывает серьезные трудности на позиции нападающего, у него меньше пространства и поддержки, чтобы вырваться на свободное пространство.

Добавьте к этому давление и огромные ожидания. Люди воображали, что увидят, как он делает то, что делал Криштиану , но это невозможно. Они с Месси были с другой планеты.

Кроме того, во Франции он чувствовал себя более защищенным. В Мадриде спрос максимальный. Если ты не забиваешь голы, то ничего не стоишь.

– На месте «Реала» вы подписали бы «девятку»?

– «Мадриду» не хватает ярко выраженного форварда – вроде Бензема, который знает, как играть спиной к воротам, с чем Мбаппе часто сталкивается. Надеюсь, в Бергамо ему тоже придется несладко... – сказал бывший полузащитник «Аталанты», играющий за «Марибор».