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Мбаппе о календаре: «Я всегда хочу играть, но у нас нет времени на восстановление, на отдых. В НБА есть четырехмесячный отпуск, а футболисты отдыхают две недели»

Килиан Мбаппе высказался о напряженном календаре в футболе.

«Вы хотите, чтобы мы играли, мы будем играть. Но у нас нет периода восстановления. Я всегда хочу играть. Но дайте нам время на восстановление.

В НБА у игроков есть четырехмесячный отпуск. Мы же отдыхаем две недели. По истечении этих двух недель твое состояние досконально анализируют. На второй неделе ты снова начинаешь бегать, это не отпуск.

Когда я смотрю рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, то вижу представителей и других видов спорта. Это правда, что мы зарабатываем много денег. Я не говорю, что мы не хотим играть, но дайте нам отдыхать.

Я люблю отдыхать, потому что мое время дорого. Можете сфотографировать меня тысячу раз, мне все равно.

На Евро я сломал нос, я был уставшим. Я хотел остаться, потому ради сборной ты отдаешь все силы. Но это было утомительно. Я сразу же [после вылета команды] отправился в отпуск. Я не стал ждать. Время уже поджимало, потому что у меня была презентация в «Реале». А потом я отправился в отпуск», – сказал нападающий «Мадрида» и сборной Франции в интервью Canal+. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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