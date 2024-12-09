Мбаппе о политике: «Моя Франция – полная разнообразия, где людям не указывают, кем быть. У меня есть точка зрения, ее повторяют миллионы людей»
Во время парламентских выборов во Франции форвард «Реала» активно призывал голосовать против партии «Национальное объединение», которая отличается жесткой программой в вопросах миграции и глобализации.
«Моя Франция – это Франция, полная разнообразия, где людям не указывают, кем быть.
Я всегда хотел выразить себя как гражданин. У меня есть своя точка зрения, ее повторяют миллионы людей. Меня нельзя упрекнуть в том, что я беспокоюсь о своей стране.
Я открыт для диалога. Когда вижу что-то, что затрагивает меня, я реагирую. То, что происходило во Франции, затронуло меня», – сказал форвард «Реала» Килиан Мбаппе.
«У меня нет депрессии». Большое и очень личное интервью Мбаппе
Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»
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