Винисиус, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем, Кроос, де Брюйне – в символической сборной года от FIFPro

FIFPro огласила состав команды года.

Для символической сборной лучших игроков года выбрана схема 3-4-3. Состав был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.

Вратарь : Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники : Даниэль Карвахаль , Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль »);

Полузащитники : Кевин де Брюйне, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал»), Джуд Беллингем («Реал»);

Нападающие : Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).