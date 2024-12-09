Винисиус, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем, Кроос, де Брюйне – в символической сборной года от FIFPro
FIFPro огласила состав команды года.
Для символической сборной лучших игроков года выбрана схема 3-4-3. Состав был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал»), Джуд Беллингем («Реал»);
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер FIFPro
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