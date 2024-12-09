Мбаппе надеется, что «ПСЖ» однажды выиграет ЛЧ: «Болельщики, которые страдают, заслуживают немного счастья. Но не сейчас – я сам хочу выиграть ее с «Реалом», а кубок только один»

Килиан Мбаппе поразмышлял о том, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

«В данный момент я на это не надеюсь, потому что я сам хочу выиграть ее с «Мадридом », а кубок только один.

Я думаю, что позже, в будущем... Я надеюсь, что однажды они выиграют ее, потому что болельщики, люди, которые ежедневно страдают, в любом случае заслуживают немного счастья. Но не сейчас, потому что я тоже должен выигрывать», – сказал нападающий «Реала», ранее выступавший за «ПСЖ», в интервью Canal+.

Мбаппе о «ПСЖ»: «Я до сих пор смотрю матчи. У меня были конфликты с определенными людьми, потому что я защищал свои права»

Мбаппе о «Золотом мяче»: «Знаю, что нужно на поле и за его пределами, чтобы его получить. Я выиграю, если сделаю все возможное»