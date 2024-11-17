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  • Дини о Мбаппе: «Его эго взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ» он делал что хотел, ожидания не были большими. «Реалу» надо выиграть Ла Лигу и ЛЧ, но есть «Барса» и «Атлетико», это давит»
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Дини о Мбаппе: «Его эго взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ» он делал что хотел, ожидания не были большими. «Реалу» надо выиграть Ла Лигу и ЛЧ, но есть «Барса» и «Атлетико», это давит»

Трой Дини высказался о чрезмерных ожиданиях от Килиана Мбаппе в «Реале».

«Когда его подписали, лично я думал, что он станет недостающей частью, как это было, когда «Манчестер Сити» заполучил Холанда. Вы ожидаете, что он забьет много голов, и что они [«Реал»] будут неудержимы.

Я полагаю, что произошло следующее: не знаю, насколько это так, но просто глядя на это, я считаю, что его эго взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ» он был волен делать что хотел, и ожидания были не такими уж большими, они всегда выигрывали в Лиге 1.

При перехода в «Реал Мадрид» ждут, что вы выиграете Ла Лигу и Лигу чемпионов, хотя там есть «Барселона» и «Атлетико». Я думаю, что сейчас это просто немного давит на него», – сказал бывший форвард «Уотфорда» Трой Дини.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
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logoТрой Дини
психология
logoКилиан Мбаппе
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