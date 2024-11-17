Дини о Мбаппе: «Его эго взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ» он делал что хотел, ожидания не были большими. «Реалу» надо выиграть Ла Лигу и ЛЧ, но есть «Барса» и «Атлетико», это давит»

Трой Дини высказался о чрезмерных ожиданиях от Килиана Мбаппе в «Реале».

«Когда его подписали, лично я думал, что он станет недостающей частью, как это было, когда «Манчестер Сити» заполучил Холанда. Вы ожидаете, что он забьет много голов, и что они [«Реал»] будут неудержимы.

Я полагаю, что произошло следующее: не знаю, насколько это так, но просто глядя на это, я считаю, что его эго взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ » он был волен делать что хотел, и ожидания были не такими уж большими, они всегда выигрывали в Лиге 1.

При перехода в «Реал Мадрид » ждут, что вы выиграете Ла Лигу и Лигу чемпионов , хотя там есть «Барселона » и «Атлетико ». Я думаю, что сейчас это просто немного давит на него», – сказал бывший форвард «Уотфорда» Трой Дини.