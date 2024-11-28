В «Реале» считают, что Мбаппе не хватало скоростей и напряжения в последние годы игры за «ПСЖ». Форварду нужно время для восстановления формы (Гильермо Рай)

В «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе вернется на пик формы.

Как сообщает журналист Гильермо Рай, в клубе связывают ухудшение показателей Мбаппе с нехваткой темпа и напряжения в последние несколько лет выступлений за «ПСЖ ».

В «Реале » считают, что для восстановления кондиций нападающему потребуется некоторое время, но не сомневаются в том, что француз вернется в лучшую форму.

Вчера «Реал» на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.

В 5 матчах турнира нападающий забил лишь один гол. Подробную статистику Килиана можно найти здесь .

Лишь 12,3% ударов Мбаппе в Ла Лиге – голевые. По реализации Килиан 250-й в топ-лигах среди форвардов, хотя чаще него бьет только Холанд