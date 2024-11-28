В «Реале» считают, что Мбаппе не хватало скоростей и напряжения в последние годы игры за «ПСЖ». Форварду нужно время для восстановления формы (Гильермо Рай)
В «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе вернется на пик формы.
Как сообщает журналист Гильермо Рай, в клубе связывают ухудшение показателей Мбаппе с нехваткой темпа и напряжения в последние несколько лет выступлений за «ПСЖ».
В «Реале» считают, что для восстановления кондиций нападающему потребуется некоторое время, но не сомневаются в том, что француз вернется в лучшую форму.
Вчера «Реал» на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.
В 5 матчах турнира нападающий забил лишь один гол. Подробную статистику Килиана можно найти здесь.
Лишь 12,3% ударов Мбаппе в Ла Лиге – голевые. По реализации Килиан 250-й в топ-лигах среди форвардов, хотя чаще него бьет только Холанд
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Гильермо Раи
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