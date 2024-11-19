Кандела о Мбаппе: «В «ПСЖ» он был иконой, а в «Реале» – один из многих. Рано сравнивать Килиана с Роналду – нужно для начала выиграть ЛЧ»

Венсан Кандела объяснил трудности Килиана Мбаппе в «Реале».

– Почему у Килиана Мбаппе не получается в «Реале»?

– В «Реале» Килиан Мбаппе – один из многих, а в «ПСЖ » был иконой. Ему нужно больше работать и усерднее трудиться в Испании . Он еще может расти и стать более сильным футболистом.

– Может ли Мбаппе повторить путь Криштиану Роналду в «Реале»?

– Я надеюсь, что Мбаппе сможет повторить путь Роналду в «Реале». Но еще рано сравнивать Килиана и Криштиану. Для начала надо помочь клубу выиграть Лигу чемпионов, как это много раз делал португалец, – сказал бывший игрок сборной Франции.