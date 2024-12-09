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Мбаппе о «ПСЖ»: «Я до сих пор смотрю матчи. У меня были конфликты с определенными людьми, потому что я защищал свои права»

Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с «ПСЖ».

«ПСЖ» для меня много значил. Я провел там семь лет, и это время было очень напряженным, как в хорошем, так и в плохом смысле. Это были потрясающие семь лет.

Возможно, моя ошибка в том, что я запутался. У меня были конфликты с [определенными] людьми, так как я защищал свои права как игрок, но это не относилось к клубу. Я никогда не ссорился с игроками, с тренерским штабом, с персоналом.

Я мог бы проявить больше эмоций в отношениях [с болельщиками]. Они говорят, что Килиану все равно. Они думают, что я просто развлекался до перехода в «Реал».

Я до сих пор смотрю матчи «ПСЖ», знаю этот клуб наизусть. Когда они проигрывают, я знаю, как им тяжело.

Мы должны поговорить о «ПСЖ», потому что это клуб, который продает. Я всегда был привязан к «ПСЖ». Такие отношения, которые не складываются просто так», – сказал форвард «Реала» в интервью Canal+.

Мбаппе пожаловался на «ПСЖ» в дисциплинарную комиссию LFP по факту невыплаты зарплаты и премий на сумму 55 млн евро. Заседание пройдет 11 декабря

Президент «ПСЖ»: «Желаю Мбаппе и всем, кто играл за наш великий клуб, всего наилучшего»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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